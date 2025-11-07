USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян

22:11

Главная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 подозреваемых, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, по обвинению в «геноциде», сообщает Anadolu.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, ордера выданы в отношении нескольких высокопоставленных израильских чиновников, включая министра обороны Исраэля Каца, министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира, начальника Генштаба Эяля Замира и командующего ВМС Израиля Давида Саара Саламу.

Расследование сосредоточено на том, что турецкие власти называют «систематическим насилием в отношении мирного населения в секторе Газа». Прокуратура привела конкретные инциденты, произошедшие в октябре 2023 года, включая нападения на две баптистские больницы, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Турецкие прокуроры также упомянули гибель гуманитарных работников благотворительной организации «Всемирная центральная кухня» в апреле 2024 года.

Обвинения основаны на утверждениях о том, что израильские военные систематически наносили удары по гражданскому населению и инфраструктуре в секторе Газа, блокируя доставку гуманитарной помощи и препятствуя доступу к медицинской помощи. Прокуроры также сослались на флотилию «Сумуд», которая пыталась доставить гуманитарную помощь в анклав морским путем.

Отмечается, что турецкие власти провели расследование в рамках юрисдикции Стамбульского суда и в координации с Министерством юстиции и Министерством иностранных дел Турции. Прокуратура заявила, что ордера были выданы на основании полномочий, предоставленных ей в соответствии с установленными правовыми процедурами, и охарактеризовала действия израильской стороны как «преступления против человечности, требующие дальнейшего расследования».

14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
23:07
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
22:49
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
21:33
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
20:14
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан
21:08
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
18:51
Азербайджан распрощался с "Лукойлом"
Азербайджан распрощался с "Лукойлом"
20:45
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
20:53
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз
20:32
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры
20:04
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11

