Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян

Расследование сосредоточено на том, что турецкие власти называют «систематическим насилием в отношении мирного населения в секторе Газа». Прокуратура привела конкретные инциденты, произошедшие в октябре 2023 года, включая нападения на две баптистские больницы, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Турецкие прокуроры также упомянули гибель гуманитарных работников благотворительной организации «Всемирная центральная кухня» в апреле 2024 года.

Обвинения основаны на утверждениях о том, что израильские военные систематически наносили удары по гражданскому населению и инфраструктуре в секторе Газа, блокируя доставку гуманитарной помощи и препятствуя доступу к медицинской помощи. Прокуроры также сослались на флотилию «Сумуд», которая пыталась доставить гуманитарную помощь в анклав морским путем.

Отмечается, что турецкие власти провели расследование в рамках юрисдикции Стамбульского суда и в координации с Министерством юстиции и Министерством иностранных дел Турции. Прокуратура заявила, что ордера были выданы на основании полномочий, предоставленных ей в соответствии с установленными правовыми процедурами, и охарактеризовала действия израильской стороны как «преступления против человечности, требующие дальнейшего расследования».