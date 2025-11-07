USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что основной преградой для проведения его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште является нежелание России «останавливаться» и прекратить войну с Украиной. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

«Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться. А я думаю, что они остановятся», – заявил Трамп, комментируя вопрос о том, что препятствует проведению саммита в Будапеште.

Вопрос о проведении российско-американской встречи на высшем уровне в Будапеште продолжает обсуждаться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы говорим [об этом]. Мы расскажем об этом – встречах с [президентом России Владимиром] Путиным – позже. Мы говорили об этом с Виктором [Орбаном], он понимает Путина, очень хорошо его знает», – сказал американский лидер.

По его словам, венгерский премьер полагает, что можно добиться завершения российско-украинской войны «в не столь отдаленном будущем». При этом Трамп назвал очень хорошими шансы на встречу с Путиным в Будапеште.

«Всегда есть шанс. Очень хороший шанс», – сказал он. При этом президент США назвал Орбана «великим лидером».

Трамп также отметил, что предыдущий президент США Джо Байден добивался этой войны, чтобы территория Украины стала «намного меньше» в результате боевых действий.

Примечательно, что американский лидер обратился к венгерскому премьеру с вопросом: «То есть вы хотите сказать, что Украина не может победить в войне?» На это Орбан ответил, что «чудеса порой случаются». Трамп, в свою очередь, согласился с этой фразой премьера Венгрии.

14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
23:07 792
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным обновлено 22:49
22:49 1664
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
21:33 2612
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне; все еще актуально
20:14 4990
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан статья концептуальная
21:08 1988
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске все еще актуально
18:51 10430
Азербайджан распрощался с "Лукойлом"
Азербайджан распрощался с "Лукойлом" главное на этот час
20:45 4216
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 1765
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 2674
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 3526
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 4469

