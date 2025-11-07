Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что основной преградой для проведения его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште является нежелание России «останавливаться» и прекратить войну с Украиной. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.
«Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться. А я думаю, что они остановятся», – заявил Трамп, комментируя вопрос о том, что препятствует проведению саммита в Будапеште.
*** 22:11
Вопрос о проведении российско-американской встречи на высшем уровне в Будапеште продолжает обсуждаться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.
«Мы говорим [об этом]. Мы расскажем об этом – встречах с [президентом России Владимиром] Путиным – позже. Мы говорили об этом с Виктором [Орбаном], он понимает Путина, очень хорошо его знает», – сказал американский лидер.
По его словам, венгерский премьер полагает, что можно добиться завершения российско-украинской войны «в не столь отдаленном будущем». При этом Трамп назвал очень хорошими шансы на встречу с Путиным в Будапеште.
«Всегда есть шанс. Очень хороший шанс», – сказал он. При этом президент США назвал Орбана «великим лидером».
Трамп также отметил, что предыдущий президент США Джо Байден добивался этой войны, чтобы территория Украины стала «намного меньше» в результате боевых действий.
Примечательно, что американский лидер обратился к венгерскому премьеру с вопросом: «То есть вы хотите сказать, что Украина не может победить в войне?» На это Орбан ответил, что «чудеса порой случаются». Трамп, в свою очередь, согласился с этой фразой премьера Венгрии.