Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным

«Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться. А я думаю, что они остановятся», – заявил Трамп, комментируя вопрос о том, что препятствует проведению саммита в Будапеште.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что основной преградой для проведения его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште является нежелание России «останавливаться» и прекратить войну с Украиной. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

*** 22:11 Вопрос о проведении российско-американской встречи на высшем уровне в Будапеште продолжает обсуждаться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы говорим [об этом]. Мы расскажем об этом – встречах с [президентом России Владимиром] Путиным – позже. Мы говорили об этом с Виктором [Орбаном], он понимает Путина, очень хорошо его знает», – сказал американский лидер.

По его словам, венгерский премьер полагает, что можно добиться завершения российско-украинской войны «в не столь отдаленном будущем». При этом Трамп назвал очень хорошими шансы на встречу с Путиным в Будапеште.

«Всегда есть шанс. Очень хороший шанс», – сказал он. При этом президент США назвал Орбана «великим лидером».

Трамп также отметил, что предыдущий президент США Джо Байден добивался этой войны, чтобы территория Украины стала «намного меньше» в результате боевых действий.

Примечательно, что американский лидер обратился к венгерскому премьеру с вопросом: «То есть вы хотите сказать, что Украина не может победить в войне?» На это Орбан ответил, что «чудеса порой случаются». Трамп, в свою очередь, согласился с этой фразой премьера Венгрии.