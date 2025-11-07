Америка может сделать исключение для Венгрии

Соединенные Штаты могут рассмотреть возможность исключения Венгрии из режима санкций против российских энергоносителей, учитывая отсутствие у страны выхода к морю. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

«Да, мы рассматриваем это, потому что им (Венгрии) очень трудно получать нефть и газ из других районов. Как вы знаете, у них нет преимущества в виде моря. Это великая страна, это большая страна, но у них нет моря. У них нет портов. И поэтому у них сложная проблема», – заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможном исключении для Венгрии.