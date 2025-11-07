USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Америка может сделать исключение для Венгрии

22:26 567

Соединенные Штаты могут рассмотреть возможность исключения Венгрии из режима санкций против российских энергоносителей, учитывая отсутствие у страны выхода к морю. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

«Да, мы рассматриваем это, потому что им (Венгрии) очень трудно получать нефть и газ из других районов. Как вы знаете, у них нет преимущества в виде моря. Это великая страна, это большая страна, но у них нет моря. У них нет портов. И поэтому у них сложная проблема», – заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможном исключении для Венгрии.

14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
23:07 793
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным обновлено 22:49
22:49 1667
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
21:33 2615
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне; все еще актуально
20:14 4993
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан статья концептуальная
21:08 1990
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске все еще актуально
18:51 10430
Азербайджан распрощался с "Лукойлом"
Азербайджан распрощался с "Лукойлом" главное на этот час
20:45 4216
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 1766
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 2675
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 3526
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 4470

