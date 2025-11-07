Временный мир у Запорожской АЭС

Локальный режим прекращения огня был установлен в пятницу в районе временно контролируемой российской стороной Запорожской АЭС для проведения ремонта резервной линии электропередачи напряжением 330 киловольт. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно информации, утром 7 ноября начались работы по разминированию и подготовке территории вблизи поврежденного участка линии электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 киловольт. Уточняется, что ее связь с электростанцией была прервана еще полгода назад.

Ожидается, что 8 ноября специалисты приступят к ремонтным работам с целью восстановления подключения «Ферросплавной-1» к станции в ближайшие дни. В МАГАТЭ сообщили, что восстановление этой линии обеспечит станцию двумя источниками электроснабжения после ремонта линии «Днепровская» напряжением 750 киловольт, завершенного в прошлом месяце.

«Обе стороны осознают риски, связанные с длительной потерей электроснабжения, а также с ограниченной резервной мощностью за пределами атомной электростанции. Они конструктивно сотрудничали с нами, чтобы обеспечить проведение этих жизненно важных ремонтных работ», – говорится в сообщении агентства.

Однако в МАГАТЭ подчеркнули, что общая ситуация с ядерной безопасностью и защитой на ЗАЭС остается крайне нестабильной.

«Мы сможем говорить об успехе только тогда, когда эта разрушительная война закончится без ядерной аварии», – заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.