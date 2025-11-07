USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Временный мир у Запорожской АЭС

22:42

Локальный режим прекращения огня был установлен в пятницу в районе временно контролируемой российской стороной Запорожской АЭС для проведения ремонта резервной линии электропередачи напряжением 330 киловольт. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно информации, утром 7 ноября начались работы по разминированию и подготовке территории вблизи поврежденного участка линии электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 киловольт. Уточняется, что ее связь с электростанцией была прервана еще полгода назад.

Ожидается, что 8 ноября специалисты приступят к ремонтным работам с целью восстановления подключения «Ферросплавной-1» к станции в ближайшие дни. В МАГАТЭ сообщили, что восстановление этой линии обеспечит станцию двумя источниками электроснабжения после ремонта линии «Днепровская» напряжением 750 киловольт, завершенного в прошлом месяце.

«Обе стороны осознают риски, связанные с длительной потерей электроснабжения, а также с ограниченной резервной мощностью за пределами атомной электростанции. Они конструктивно сотрудничали с нами, чтобы обеспечить проведение этих жизненно важных ремонтных работ», – говорится в сообщении агентства.

Однако в МАГАТЭ подчеркнули, что общая ситуация с ядерной безопасностью и защитой на ЗАЭС остается крайне нестабильной.

«Мы сможем говорить об успехе только тогда, когда эта разрушительная война закончится без ядерной аварии», – заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
23:07 795
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным обновлено 22:49
22:49 1668
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
21:33 2616
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне; все еще актуально
20:14 4997
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан статья концептуальная
21:08 1990
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске все еще актуально
18:51 10430
Азербайджан распрощался с "Лукойлом"
Азербайджан распрощался с "Лукойлом" главное на этот час
20:45 4218
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 1767
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 2677
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 3526
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 4471

