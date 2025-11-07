Американский газ потечет в Украину через Грецию

Украина заключила меморандум с греческой компанией Atlantic-see LNG Trade о регулярных поставках сжиженного природного газа из США через газовые терминалы Греции. Об этом сообщил глава группы «Нафтогаз» Сергей Корецкий.

«Речь идет о будущих регулярных поставках американского газа в Украину через греческие газовые терминалы и Вертикальный коридор», – пояснил он, указав, что долгосрочное партнерство охватывает период до 2050 года.

Как отметил Корецкий, данный меморандум обеспечит стабильные поставки СПГ для Украины и позволит интегрировать ее инфраструктуру в логистическую сеть поставок в Европу. Кроме того, соглашение создаст надежную систему для хранения и транспортировки американского газа.