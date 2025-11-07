USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы

Эльмир Алиев, отдел спорта
23:07 797

В Будве (Черногория) завершился юношеский чемпионат Европы по шахматам.

Азербайджанские шахматисты завоевали три медали. Хаган Ахмед выиграл золото в возрастной категории до 14 лет. По итогам 9 туров он набрал 7,5 очка и по дополнительным показателям опередил армянина Тиграна Амбарцумяна, которого обыграл в очном противостоянии в 6-м туре. Бронза у Рахав Элирана Шилона из Израиля.

Хаган Ахмед летом этого года прославился тем, что обыграл самого Хикару Накамуру. Это случилось в Лондоне, на клубном чемпионате мира. В блице, где рейтинг Хагана на тот момент был равен 2290, он одолел знаменитого американца с рейтингом 2837.

Возвращаясь к чемпионату Европы, скажем, что Мехрибан Ахмедли, выступавшая среди шахматисток не старше 10 лет, стала серебряным призером. Набрав 7,5 очка, она отстала только от украинки Дарьи Кравчук.

Марьям Аллахвердиева в категории до 16 лет с 7 очками расположилась на третьей строчке, став обладательницей бронзовой медали. Золото у Люси Столь из Франции, серебро у хорватки Лары Загорац.

Всего в чемпионате Европы приняли участие около 1200 шахматистов и шахматисток из 48 стран.

23:07 798
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным обновлено 22:49
22:49 1670
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
21:33 2619
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне; все еще актуально
20:14 5001
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан статья концептуальная
21:08 1991
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске все еще актуально
18:51 10431
Азербайджан распрощался с "Лукойлом"
Азербайджан распрощался с "Лукойлом" главное на этот час
20:45 4221
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 1768
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 2680
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 3527
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 4472

