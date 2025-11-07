14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы

Азербайджанские шахматисты завоевали три медали. Хаган Ахмед выиграл золото в возрастной категории до 14 лет. По итогам 9 туров он набрал 7,5 очка и по дополнительным показателям опередил армянина Тиграна Амбарцумяна, которого обыграл в очном противостоянии в 6-м туре. Бронза у Рахав Элирана Шилона из Израиля.

Хаган Ахмед летом этого года прославился тем, что обыграл самого Хикару Накамуру. Это случилось в Лондоне, на клубном чемпионате мира. В блице, где рейтинг Хагана на тот момент был равен 2290, он одолел знаменитого американца с рейтингом 2837.

Возвращаясь к чемпионату Европы, скажем, что Мехрибан Ахмедли, выступавшая среди шахматисток не старше 10 лет, стала серебряным призером. Набрав 7,5 очка, она отстала только от украинки Дарьи Кравчук.

Марьям Аллахвердиева в категории до 16 лет с 7 очками расположилась на третьей строчке, став обладательницей бронзовой медали. Золото у Люси Столь из Франции, серебро у хорватки Лары Загорац.

Всего в чемпионате Европы приняли участие около 1200 шахматистов и шахматисток из 48 стран.