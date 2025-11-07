Америка дала отмашку ЕС

Соединенные Штаты поддерживают инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских активов для оказания помощи Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«[Вашингтон] полностью поддерживает [ЕС] и шаги, которые он в настоящее время предпринимает, чтобы иметь возможность использовать эти активы в качестве инструмента», – заявил источник.

По его словам, США наблюдают за последствиями введения санкций против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». По мнению источника, у Вашингтона есть много вариантов, «чтобы усилить давление» на Россию.

В октябре Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций «Лукойл» и его дочерние структуры. Соединенные Штаты предоставили месяц на завершение операций с «Лукойлом» и его дочерними предприятиями, в которых компания контролирует 50% и более.