USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Америка дала отмашку ЕС

23:36 208

Соединенные Штаты поддерживают инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских активов для оказания помощи Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«[Вашингтон] полностью поддерживает [ЕС] и шаги, которые он в настоящее время предпринимает, чтобы иметь возможность использовать эти активы в качестве инструмента», – заявил источник.

По его словам, США наблюдают за последствиями введения санкций против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». По мнению источника, у Вашингтона есть много вариантов, «чтобы усилить давление» на Россию.

В октябре Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций «Лукойл» и его дочерние структуры. Соединенные Штаты предоставили месяц на завершение операций с «Лукойлом» и его дочерними предприятиями, в которых компания контролирует 50% и более. 

14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
23:07 800
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным обновлено 22:49
22:49 1673
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
21:33 2623
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне; все еще актуально
20:14 5004
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан статья концептуальная
21:08 1993
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске все еще актуально
18:51 10431
Азербайджан распрощался с "Лукойлом"
Азербайджан распрощался с "Лукойлом" главное на этот час
20:45 4227
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 1771
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 2682
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 3527
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 4473

ЭТО ВАЖНО

14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
23:07 800
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным обновлено 22:49
22:49 1673
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
21:33 2623
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне; все еще актуально
20:14 5004
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан статья концептуальная
21:08 1993
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске все еще актуально
18:51 10431
Азербайджан распрощался с "Лукойлом"
Азербайджан распрощался с "Лукойлом" главное на этот час
20:45 4227
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 1771
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 2682
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 3527
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 4473
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться