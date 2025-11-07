USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Меланию Трамп признали «Патриотом года»

7 ноября 2025, 23:45 584

Первая леди США Мелания Трамп удостоена звания «Патриот года» — награды, которой отмечают «героев и патриотов, проявивших непоколебимую приверженность ценностям, делающим страну великой», говорится в сообщении на сайте Белого дома.

«Первой леди присудили звание «Патриот года» – это награда, которую платформа Fox Nation присуждает «героям и патриотам, продемонстрировавшим непоколебимую приверженность ценностям, которые делают страну великой», – говорится в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что во вторую каденцию Дональда Трампа Мелания Трамп посетила пострадавших от стихийных бедствий жителей Северной Каролины, Калифорнии и Техаса, провела круглый стол, посвященный вопросам образования в сфере искусственного интеллекта, а также содействовала воссоединению восьми детей с их семьями, разделенными из-за российско-украинской войны.

Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
01:05 373
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян главное на этот час
7 ноября 2025, 22:11 2712
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
7 ноября 2025, 20:32 3451
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании ФОТО
00:51 607
Алиевы поздравляют с Победой
Алиевы поздравляют с Победой
00:34 706
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
7 ноября 2025, 23:07 2184
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным обновлено 22:49
7 ноября 2025, 22:49 2969
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
7 ноября 2025, 21:33 3962
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне; все еще актуально
7 ноября 2025, 20:14 6294
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан статья концептуальная
7 ноября 2025, 21:08 2802
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске все еще актуально
7 ноября 2025, 18:51 10907

