Меланию Трамп признали «Патриотом года»

Первая леди США Мелания Трамп удостоена звания «Патриот года» — награды, которой отмечают «героев и патриотов, проявивших непоколебимую приверженность ценностям, делающим страну великой», говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В Белом доме подчеркнули, что во вторую каденцию Дональда Трампа Мелания Трамп посетила пострадавших от стихийных бедствий жителей Северной Каролины, Калифорнии и Техаса, провела круглый стол, посвященный вопросам образования в сфере искусственного интеллекта, а также содействовала воссоединению восьми детей с их семьями, разделенными из-за российско-украинской войны.