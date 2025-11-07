USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

США толкают Совбез к решению по Газе

7 ноября 2025, 23:58 500

США оказывают давление на Совет Безопасности ООН, добиваясь утверждения мирного плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные дипломатические источники.

«США оказывают давление на Совбез ООН с целью принятия резолюции, которая закрепит мирный план президента Трампа по Газе в рамках международного права», – говорится в статье.

По данным источников, предложение, направленное в ООН, носило «ультимативный характер». Постоянный представитель США при организации Майк Уолтц заявил дипломатам стран – членов Совбеза, что отказ от полного принятия плана Трампа может привести к возобновлению войны между Израилем и ХАМАС.

Как отмечает издание, ознакомившееся с копией проекта резолюции, представленный Совбезу документ включает десять пунктов, среди которых – создание «совета мира» для мониторинга процесса урегулирования и формирование международной коалиции миротворцев, призванной обеспечить демилитаризацию Газы. В то же время газета указывает, что у ряда государств – членов Совета Безопасности возникли вопросы к деталям предложенного плана.

Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
01:05 374
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян главное на этот час
7 ноября 2025, 22:11 2712
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
7 ноября 2025, 20:32 3451
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании ФОТО
00:51 607
Алиевы поздравляют с Победой
Алиевы поздравляют с Победой
00:34 706
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
7 ноября 2025, 23:07 2185
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным обновлено 22:49
7 ноября 2025, 22:49 2969
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
7 ноября 2025, 21:33 3962
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне; все еще актуально
7 ноября 2025, 20:14 6295
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан статья концептуальная
7 ноября 2025, 21:08 2802
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске все еще актуально
7 ноября 2025, 18:51 10907

ЭТО ВАЖНО

Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
01:05 374
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян главное на этот час
7 ноября 2025, 22:11 2712
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
7 ноября 2025, 20:32 3451
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании ФОТО
00:51 607
Алиевы поздравляют с Победой
Алиевы поздравляют с Победой
00:34 706
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
7 ноября 2025, 23:07 2185
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным обновлено 22:49
7 ноября 2025, 22:49 2969
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
7 ноября 2025, 21:33 3962
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне; все еще актуально
7 ноября 2025, 20:14 6295
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан статья концептуальная
7 ноября 2025, 21:08 2802
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске все еще актуально
7 ноября 2025, 18:51 10907
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться