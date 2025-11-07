США толкают Совбез к решению по Газе

США оказывают давление на Совет Безопасности ООН, добиваясь утверждения мирного плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные дипломатические источники.

«США оказывают давление на Совбез ООН с целью принятия резолюции, которая закрепит мирный план президента Трампа по Газе в рамках международного права», – говорится в статье.

По данным источников, предложение, направленное в ООН, носило «ультимативный характер». Постоянный представитель США при организации Майк Уолтц заявил дипломатам стран – членов Совбеза, что отказ от полного принятия плана Трампа может привести к возобновлению войны между Израилем и ХАМАС.

Как отмечает издание, ознакомившееся с копией проекта резолюции, представленный Совбезу документ включает десять пунктов, среди которых – создание «совета мира» для мониторинга процесса урегулирования и формирование международной коалиции миротворцев, призванной обеспечить демилитаризацию Газы. В то же время газета указывает, что у ряда государств – членов Совета Безопасности возникли вопросы к деталям предложенного плана.