Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Готовилось покушение на израильского посла в Мексике

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) готовил покушение на посла Израиля в Мексике Эйнат Кранц-Нейгер, однако операция была сорвана мексиканскими спецслужбами прошлым летом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских официальных лиц.

Посол Израиля в Мексике Эйнат Кранц-Найгер

По словам источников, раскрытые данные свидетельствуют о наличии у Ирана разветвлённой сети агентов за рубежом, готовящих теракты против американских и израильских целей, включая объекты в Латинской Америке. Попытка покушения, по их утверждению, координировалась военным подразделением КСИР «Кудс» под названием «Подразделение 11000», которое в последние месяцы пыталось организовать атаки на еврейские и израильские объекты в Австралии и Европе.

Согласно публикации, план был приведен в действие в конце 2024 года оперативником «Подразделения 11000», который на протяжении многих лет занимался набором и координацией иранских агентов по всей Латинской Америке, действуя из посольства Ирана в Венесуэле. К моменту начала реализации плана он вернулся в штаб подразделения в Тегеране. Деятельность по подготовке покушения продолжалась до первой половины 2025 года, пока летом операция не была раскрыта.

Представитель МИД Израиля Орен Марморштейн выразил признательность мексиканским спецслужбам за предотвращение нападения: «Израильское разведывательное и контрразведывательное сообщество продолжит неустанно работать в полном сотрудничестве со спецслужбами других стран, чтобы пресекать террористические угрозы от Ирана и его союзников против израильских и еврейских целей во всём мире».

Американский представитель назвал произошедшее очередным эпизодом «долговременной кампании иранских покушений на дипломатов, журналистов, диссидентов и инакомыслящих по всему миру». Миссия Ирана при ООН от комментариев отказалась.

