Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

В Пакистане объявили о провале переговоров с талибами

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о провале мирных переговоров с Афганистаном в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал Geo News.

Асиф сообщил, что переговоры между Пакистаном и Афганистаном приостановлены, а «программы четвертого раунда переговоров не существует». По его словам, процесс оказался в «полном тупике».

Министр также выразил благодарность Турции и Катару за их «искренние усилия» по посредничеству в урегулировании напряженности между двумя странами.

«Они поддерживают нашу позицию. Даже афганская делегация согласилась с нами, однако они не были готовы подписать письменное соглашение», - отметил он, добавив, что Пакистан примет только официальное письменное соглашение.

При этом министр предупредил, что режим прекращение огня продолжится только в случае отсутствия атак с афганской территории.

