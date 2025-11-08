Алиевы поздравляют с Победой

В публикации говорится: «История последних пяти лет — это история Победы, наша славная история».

На официальных страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры по случаю Дня Победы, который отмечается в Азербайджане 8 ноября.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

В публикации говорится: «Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю вас с пятой годовщиной славной Победы, завоеванной в Отечественной войне! Выражаю благодарность нашему Президенту, нашим отважным солдатам и офицерам, благодаря которым сегодняшний день мы отмечаем как героический народ!

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины! Пусть Всевышний хранит наш народ и нашу Родину!

С глубоким уважением и любовью, Ваша MEHRIBAN».