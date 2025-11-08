USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Алиевы поздравляют с Победой

На официальных страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры по случаю Дня Победы, который отмечается в Азербайджане 8 ноября.

В публикации говорится: «История последних пяти лет — это история Победы, наша славная история».

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

В публикации говорится: «Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю вас с пятой годовщиной славной Победы, завоеванной в Отечественной войне! Выражаю благодарность нашему Президенту, нашим отважным солдатам и офицерам, благодаря которым сегодняшний день мы отмечаем как героический народ!

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины! Пусть Всевышний хранит наш народ и нашу Родину!

С глубоким уважением и любовью, Ваша MEHRIBAN». 

Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
7 ноября 2025, 22:11 2713
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз
7 ноября 2025, 20:32 3452
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании
Алиевы поздравляют с Победой
Алиевы поздравляют с Победой
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
7 ноября 2025, 23:07 2185
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
7 ноября 2025, 22:49
7 ноября 2025, 22:49 2970
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
7 ноября 2025, 21:33
7 ноября 2025, 21:33 3962
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
7 ноября 2025, 20:14
7 ноября 2025, 20:14 6296
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан
7 ноября 2025, 21:08
7 ноября 2025, 21:08 2803
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
7 ноября 2025, 18:51
7 ноября 2025, 18:51 10907

