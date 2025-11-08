Фидан о новом этапе безопасности в Черном море

Турция выступает за расширение полномочий черноморской противоминной группы и усиление ее роли, включая защиту критически важной подводной инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с румынской коллегой Оаной Цою.

По словам Фидана, с началом российско-украинской войны безопасность в Черном море стала одним из ключевых факторов региональной стабильности.

«Турция видит пользу в усилении группы в предстоящий период с возможностью взять на себя дополнительные обязанности, такие как защита критически важной подводной инфраструктуры», – подчеркнул министр.

Совместная противоминная группа Турции, Румынии и Болгарии действует с июля 2024 года, и Анкара считает целесообразным расширить ее функции в будущем. Фидан отметил, что сотрудничество прибрежных стран необходимо для поддержания безопасности в акватории и защиты инфраструктурных объектов.

С начала войны Турция закрыла проливы для военных кораблей, воспользовавшись положениями Конвенции Монтрё 1936 года, которая гарантирует торговым судам всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время.