Таможенная полиция США установила рекорд

Число мигрантов, задержанных Иммиграционной и таможенной службой США (ICE) и находящихся в центрах временного содержания, достигло 66 тыс. человек, что стало абсолютным рекордом. Об этом сообщает телеканал CBS News, проанализировавший данные и опросивший экспертов и чиновников.

С момента начала второго президентского срока Дональда Трампа число мигрантов, содержащихся под стражей ICE, выросло почти на 70%. На начало 2025 года в центрах временного содержания находилось около 39 тыс. человек. Ранее рекорд был установлен в первый срок Трампа – в 2019 году численность задержанных ICE достигла 56 тыс.

По данным Министерства внутренней безопасности США, примерно у 33 тыс. находящихся под стражей отсутствуют уголовные обвинения или судимости – им вменяется лишь нарушение миграционного законодательства.

Как сообщает CBS News, в условиях жесткой политики по борьбе с нелегальной миграцией ICE значительно расширила возможности размещения задержанных. Если раньше их содержали преимущественно в окружных тюрьмах, то теперь для этого переоборудованы казармы и другие здания, где можно разместить до 70 тыс. человек. Ожидается, что число мест для содержания будет расти, учитывая, что в этом году ICE получила из бюджета в рамках «Большого прекрасного законопроекта» $45 млрд на усиление мер по задержанию нелегальных мигрантов.