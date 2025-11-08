USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Таможенная полиция США установила рекорд

00:44 516

Число мигрантов, задержанных Иммиграционной и таможенной службой США (ICE) и находящихся в центрах временного содержания, достигло 66 тыс. человек, что стало абсолютным рекордом. Об этом сообщает телеканал CBS News, проанализировавший данные и опросивший экспертов и чиновников.

С момента начала второго президентского срока Дональда Трампа число мигрантов, содержащихся под стражей ICE, выросло почти на 70%. На начало 2025 года в центрах временного содержания находилось около 39 тыс. человек. Ранее рекорд был установлен в первый срок Трампа – в 2019 году численность задержанных ICE достигла 56 тыс.

По данным Министерства внутренней безопасности США, примерно у 33 тыс. находящихся под стражей отсутствуют уголовные обвинения или судимости – им вменяется лишь нарушение миграционного законодательства.

Как сообщает CBS News, в условиях жесткой политики по борьбе с нелегальной миграцией ICE значительно расширила возможности размещения задержанных. Если раньше их содержали преимущественно в окружных тюрьмах, то теперь для этого переоборудованы казармы и другие здания, где можно разместить до 70 тыс. человек. Ожидается, что число мест для содержания будет расти, учитывая, что в этом году ICE получила из бюджета в рамках «Большого прекрасного законопроекта» $45 млрд на усиление мер по задержанию нелегальных мигрантов.

Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
01:05 376
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян главное на этот час
7 ноября 2025, 22:11 2713
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
7 ноября 2025, 20:32 3455
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании ФОТО
00:51 609
Алиевы поздравляют с Победой
Алиевы поздравляют с Победой
00:34 711
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
7 ноября 2025, 23:07 2188
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным обновлено 22:49
7 ноября 2025, 22:49 2971
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
7 ноября 2025, 21:33 3963
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне; все еще актуально
7 ноября 2025, 20:14 6296
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан статья концептуальная
7 ноября 2025, 21:08 2804
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске все еще актуально
7 ноября 2025, 18:51 10907

ЭТО ВАЖНО

Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
01:05 376
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян главное на этот час
7 ноября 2025, 22:11 2713
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
7 ноября 2025, 20:32 3455
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании ФОТО
00:51 609
Алиевы поздравляют с Победой
Алиевы поздравляют с Победой
00:34 711
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
7 ноября 2025, 23:07 2188
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным обновлено 22:49
7 ноября 2025, 22:49 2971
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
7 ноября 2025, 21:33 3963
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне; все еще актуально
7 ноября 2025, 20:14 6296
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан статья концептуальная
7 ноября 2025, 21:08 2804
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске все еще актуально
7 ноября 2025, 18:51 10907
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться