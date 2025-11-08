Зеленский назначил командующего беспилотными системами ПВО

Министр обороны Денис Шмыгаль подписал соответствующий приказ, в результате чего полковник Юрий Черевашенко назначен командующим беспилотных систем ПВО и одновременно стал заместителем командующего Воздушных сил ВСУ.

«Перед новым руководителем стоит много задач, которые мы утвердили на Ставке. В частности, это активное внедрение беспилотников, а именно – дронов-перехватчиков, усиление нашей системы ПВО новейшими образцами вооружения», – заявил Зеленский.

Ранее Черевашенко занимался дронами-перехватчиками и теперь будет отвечать за масштабирование развития беспилотной составляющей в Воздушных силах. Кроме того, он участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО.

Согласно открытым источникам, в начале 2010-х Черевашенко был начальником штаба отдельного радиотехнического батальона Ровенского гарнизона, который входил в состав 13-го армейского корпуса, на базе которого в 2013 году было сформировано Оперативное командование «Север».