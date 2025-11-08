USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Зеленский назначил командующего беспилотными системами ПВО

00:53

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Юрия Черевашенко на должность командующего подразделениями беспилотных систем противовоздушной обороны, сообщает официальный сайт главы государства.

Полковник Юрий Черевашенко (справа)

Министр обороны Денис Шмыгаль подписал соответствующий приказ, в результате чего полковник Юрий Черевашенко назначен командующим беспилотных систем ПВО и одновременно стал заместителем командующего Воздушных сил ВСУ.

«Перед новым руководителем стоит много задач, которые мы утвердили на Ставке. В частности, это активное внедрение беспилотников, а именно – дронов-перехватчиков, усиление нашей системы ПВО новейшими образцами вооружения», – заявил Зеленский.

Ранее Черевашенко занимался дронами-перехватчиками и теперь будет отвечать за масштабирование развития беспилотной составляющей в Воздушных силах. Кроме того, он участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО.

Согласно открытым источникам, в начале 2010-х Черевашенко был начальником штаба отдельного радиотехнического батальона Ровенского гарнизона, который входил в состав 13-го армейского корпуса, на базе которого в 2013 году было сформировано Оперативное командование «Север».

Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
01:05
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян главное на этот час
7 ноября 2025, 22:11
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
7 ноября 2025, 20:32
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании ФОТО
00:51
Алиевы поздравляют с Победой
Алиевы поздравляют с Победой
00:34
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
7 ноября 2025, 23:07
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным обновлено 22:49
7 ноября 2025, 22:49
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
7 ноября 2025, 21:33
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне; все еще актуально
7 ноября 2025, 20:14
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан статья концептуальная
7 ноября 2025, 21:08
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске все еще актуально
7 ноября 2025, 18:51

