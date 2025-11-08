Финансовый Стамбул трясет

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек, известный своей сдержанностью, 4 ноября на встрече, организованной Ассоциацией рынков капитала Турции (TSPB) в Стамбуле, выступил с неожиданно резким заявлением. Прервав обсуждение бюджета в парламенте, он прибыл на мероприятие и заявил, что располагает данными о манипуляциях на фондовом рынке, совершаемых рядом крупных холдингов. Министр подчеркнул, что правительство готово принять решительные меры, включая аресты участников преступных схем.

Шимшек признал, что до сих пор борьба с биржевыми манипуляциями оставалась недостаточно эффективной, и сообщил о подготовке комплексного плана по борьбе с теневой экономикой. Следом председатель Совета по рынкам капитала Турции Ибрахим Омер Гёнюль заявил о начале проверки и возможном аннулировании лицензий ряда инвестиционных компаний. По оценкам турецких экономистов, столь жесткое выступление министра связано с превращением Стамбульской фондовой биржи в «финансовое казино», в котором происходят масштабные манипуляции с акциями и отмывание «грязных» денег. Речь идет о незаконных операциях нескольких крупных холдингов, чьи активы за последний год выросли до несоразмерных уровней. А один из них, по данным источников, достиг капитализации, сопоставимой с крупнейшим в Турции частным банком — Akbank. Эксперты отмечают, что, несмотря на стремительный рост отдельных компаний, общая капитализация биржи Borsa İstanbul с 2024 по 2025 год практически не изменилась, что указывает на возможные махинации с обращением ограниченного числа бумаг. Уже через несколько часов после заявления Мехмета Шимшека торговля акциями четырех крупных компаний на бирже была приостановлена.

5 ноября Фонд страхования вкладов (TMSF), находящийся в ведении Министерства финансов, ввел внешнее управление над акциями компаний Hat Holding и Investco Holding, подозреваемых в нанесении ущерба мелким инвесторам, спекуляциях с акциями и отмывании средств. Месяцем ранее аналогичные меры были применены к Can Holding и Ciner Holding. В поле зрения надзорных органов находятся также компании Tera, İstanbul Portföy и Bulls, которые в течение года неоднократно штрафовались Советом по рынкам капитала. В интервью haqqin.az турецкий эксперт Дженгиз Эрдиндж сообщил, что расследования начались еще весной 2025 года, когда государство изъяло акции компании Payfix/BankPozitif, связанной с продажей телеканала Flash TV. По данным Эрдинджа, объем незаконных средств, выявленных в ходе операций, превысил 20 миллиардов долларов. Он отметил, что повышение штрафов не принесло ощутимого результата и именно по инициативе Мехмета Шимшека начались масштабные расследования с участием прокуратуры и финансовой разведки. Возникает вопрос, почему власти не предприняли подобных шагов раньше. Эксперты объясняют это тем, что некоторые из компаний, попавших под расследование, имели тесные связи с представителями правящих кругов, что обеспечивало им определенную защиту. Однако сейчас на фоне изменения внешнеполитического курса страны правительство расценивает такие структуры как угрозу экономической стабильности и международной репутации Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в последние месяцы активно продвигает курс на сближение с Европейским союзом и стремится привлечь иностранные инвестиции. По мнению аналитиков, руководство страны понимает: без повышения прозрачности, укрепления финансового надзора и борьбы с коррупцией добиться доверия европейских и ближневосточных партнеров будет невозможно. Еще одним фактором давления на правительство являются опасения, что Турция может вновь оказаться в «сером списке» Организации экономического сотрудничества и развития, который страна покинула в 2024 году благодаря усилиям Шимшека. Однако новая волна финансовых нарушений вновь ставит этот статус под угрозу. Напомним, что в 2021 году Турция уже попадала под наблюдение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Экономические обозреватели отмечают, что Шимшеку удалось убедить президента Эрдогана в необходимости решительных мер для защиты репутации страны и предотвращения повторного включения Турции в список FATF. По их мнению, нынешние операции свидетельствуют о серьезных изменениях в политике Анкары: впервые за многие годы борьба с теневыми капиталами затрагивает не только частные компании, но и государственные институты.