Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан

В ночь на субботу в Армению прибыл поезд с 1000 тоннами зерна из Казахстана, который проследовал через территории России, Азербайджана и Грузии. Об этом сообщают армянские СМИ.

Груз с зерном встречал армянский министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян. По его словам, доставка стала возможной благодаря подписанному 8 августа в Вашингтоне документу между Арменией и Азербайджаном в присутствии президента США, который закрепил достигнутые между странами договоренности о мире.

«Этот факт имеет не только важное политическое значение, но и экономическое, поскольку заметно сокращается время поставок грузов в Армению», – отметил министр.

Это уже вторая партия зерна, доставленная в Армению через азербайджанскую территорию после того, как 21 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев снял все ограничения на транзит грузов. Вечером 5 ноября на железнодорожную станцию «Айрум» прибыл поезд с российским зерном, проследовавший через Азербайджан и Грузию.

По данным армянских СМИ, обе партии общим объемом около 1000 тонн — российская и казахстанская — принадлежат бизнесмену Самвелу Алексаняну. До конца января 2026 года в Армению через Азербайджан будет отправлено еще 132 вагона с пшеницей, сообщает Минтранс России.