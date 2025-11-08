USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан

01:05

В ночь на субботу в Армению прибыл поезд с 1000 тоннами зерна из Казахстана, который проследовал через территории России, Азербайджана и Грузии. Об этом сообщают армянские СМИ.

Груз с зерном встречал армянский министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян. По его словам, доставка стала возможной благодаря подписанному 8 августа в Вашингтоне документу между Арменией и Азербайджаном в присутствии президента США, который закрепил достигнутые между странами договоренности о мире.

«Этот факт имеет не только важное политическое значение, но и экономическое, поскольку заметно сокращается время поставок грузов в Армению», – отметил министр.

Это уже вторая партия зерна, доставленная в Армению через азербайджанскую территорию после того, как 21 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев снял все ограничения на транзит грузов. Вечером 5 ноября на железнодорожную станцию «Айрум» прибыл поезд с российским зерном, проследовавший через Азербайджан и Грузию.

По данным армянских СМИ, обе партии общим объемом около 1000 тонн — российская и казахстанская — принадлежат бизнесмену Самвелу Алексаняну. До конца января 2026 года в Армению через Азербайджан будет отправлено еще 132 вагона с пшеницей, сообщает Минтранс России.

Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
01:05
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
7 ноября 2025, 22:11
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз
7 ноября 2025, 20:32
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании
00:51
Алиевы поздравляют с Победой
Алиевы поздравляют с Победой
00:34
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
7 ноября 2025, 23:07
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
7 ноября 2025, 22:49
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
7 ноября 2025, 21:33
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
7 ноября 2025, 20:14
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан
7 ноября 2025, 21:08
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
7 ноября 2025, 18:51

