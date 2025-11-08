Умер лауреат Нобелевской премии, раскрывший тайну ДНК

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Джеймс Уотсон, открывший структуру ДНК, скончался на 98-м году жизни, сообщает агентство Associated Press.

Сын Уотсона сообщил, что ученый скончался в нью-йоркском хосписе после непродолжительной болезни.

В 1953 году Джеймс Уотсон вместе с британским биофизиком Фрэнсисом Криком описал структуру молекулы ДНК. Это открытие положило основу молекулярной биологии и генетики, а также стало важным этапом в развитии современной медицины и биотехнологий.