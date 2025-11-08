USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Умер лауреат Нобелевской премии, раскрывший тайну ДНК

01:19 496

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Джеймс Уотсон, открывший структуру ДНК, скончался на 98-м году жизни, сообщает агентство Associated Press.

Сын Уотсона сообщил, что ученый скончался в нью-йоркском хосписе после непродолжительной болезни.

В 1953 году Джеймс Уотсон вместе с британским биофизиком Фрэнсисом Криком описал структуру молекулы ДНК. Это открытие положило основу молекулярной биологии и генетики, а также стало важным этапом в развитии современной медицины и биотехнологий.

Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
01:05 379
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян главное на этот час
7 ноября 2025, 22:11 2718
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
7 ноября 2025, 20:32 3459
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании ФОТО
00:51 612
Алиевы поздравляют с Победой
Алиевы поздравляют с Победой
00:34 714
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
7 ноября 2025, 23:07 2189
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным
Трамп рассказал, почему не встретился с Путиным обновлено 22:49
7 ноября 2025, 22:49 2973
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
7 ноября 2025, 21:33 3967
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне; все еще актуально
7 ноября 2025, 20:14 6300
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан статья концептуальная
7 ноября 2025, 21:08 2806
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске
За трое суток 220 штурмов: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске все еще актуально
7 ноября 2025, 18:51 10908

