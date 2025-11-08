В Норвегии военные репетируют конфликт с Россией

Высокопоставленные военные Великобритании, стран Северной Европы и Прибалтики провели в Буде на севере Норвегии штабные учения, отрабатывая действия на случай возможной конфронтации с Россией, сообщает Politico.

«Британские военные стратеги совершили поездку в Буде... на репетиции той ситуации, если России решит действовать враждебно на пороге», – отмечает издание.

По данным Politico, речь идет о коалиции Объединенных экспедиционных сил (JEF), которая после основания в 2014 году объединяет Великобританию, председательствующую в союзе, а также Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию и Швецию.

В учениях участвовал глава британского Минобороны Джон Хили. По сценарию учений, министры обороны и военачальники отслеживали пророссийские протесты в одной из стран региона и отрабатывали варианты реакции. Учения проходят в контексте растущей активности России в Арктике и на «крайнем севере» Европы: несанкционированные действия в воздушном пространстве НАТО, атаки на подводные кабели, беспилотники и увеличение числа военных кораблей вблизи британских вод, отмечается в статье.

Представители оборонных ведомств, присутствовавшие на учениях в Буде, отмечали в частном порядке, что значение JEF будет только расти на фоне снижения внимания США к обороне Европы.