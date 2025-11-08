Европа требует от США «ясный календарь»

Европа рассчитывает получить от США «ясный календарь» предстоящего сокращения американского военного присутствия на континенте, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью газете The Washington Post.

«Вопрос в том, когда ждать следующего этапа вывода американских войск из Европы, с какой скоростью будет идти этот процесс и так далее», — сказал Кубилюс.

Он отметил, что часть этой информации может быть засекречена у администрации США. При этом еврокомиссар подчеркнул, что «нет необходимости обнародовать» такие данные – речь идет лишь о желании ЕС получать их в закрытом формате для планирования собственных шагов.

«Европейскому союзу предстоит выработать собственные планы, решать вопросы о том, сколько средств вкладывать в дальнейшее военное строительство, какие технологии развивать», — пояснил Кубилюс.

По словам еврокомиссара, Брюссель лишь стремится заключить «четкое практическое соглашение с Америкой» на фоне планов по выводу части войск США из Европы. ЕС понимает, что прошли времена, когда американцы обеспечивали оборону континента, а Европа пожинала «дивиденды мира». «Это закончилось. Так что нам необходимо начинать готовиться», – подчеркнул Кубилюс.

В статье не уточняется, означают ли высказывания еврокомиссара, что США фактически отказываются заранее информировать ЕС о своих планах. Однако недавно Пентагон признал, что, например, Румыния узнала о намерении США вывести с ее территории американскую бригаду лишь за несколько дней до публичного объявления.