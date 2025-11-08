Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана

Над степями и долинами Кыргызстана вновь слышен нескончаемый гул техники. Здесь среди гор завершаются последние работы по прокладке трассы Маданият-Джалал-Абад — дороги, построенной азербайджанской компанией Azvirt. На первый взгляд, это обычная стройка. Но для тех, кто стоит у кромки дороги, прислушиваясь к гулу асфальтоукладчиков, — это возвращение памяти. Здесь, среди этих гор, еще в пятидесятые годы начинал свой трудовой путь основатель компании Azvirt профессор Али Алиев. Сейчас его славное дело продолжают сыновья. Они напоминают: «Тогда не было техники, не было мощных ресурсов, но была вера в то, что дороги могут изменить жизнь людей к лучшему».

Профессор Али Муса оглу Алиев приехал в Киргизию молодым инженером, строил мосты и тоннели на трассе Фрунзе–Ош, а спустя десятилетия созданная им компания вернулась в Кыргызстан, чтобы продолжить дело, начатое отцом. Деятельность компании Azvirt давно уже вышла за пределы одной страны. Помимо дорог в труднодоступных районах Кыргызстана, она строит современные шоссе и мосты в Сербии, возвела крупнейший мост «Почитель» в Боснии и Герцеговине, а также реализует десятки масштабных проектов в Азербайджане — от автомагистралей до аэропортов. К тому же компания Azvirt сыграла исключительную роль в возрождении освобожденного Карабаха. За немыслимо рекордные сроки компания построила три международных аэропорта в Физули, Зангилане и Лачине.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева лично приняли участие в церемонии открытия аэропортов, подчеркнув, что выполненная компанией миссия легла в основу социально-экономического возрождения Карабахского региона. Такие проекты, как в Карабахе или в горах Кыргызстана, отражают философию компании — соединять народы не только инфраструктурой, но и духом созидания. Работы на участке Маданият–Джалал-Абад длиной 67 километров начались в 2018 году. Это был сложный проект: горные перевалы, бурные реки, непредсказуемая погода. И все же дорога, открытая в этом году, стала одной из лучших в Кыргызстане. «Эта трасса соединяет десятки населенных пунктов, школ и больниц, обеспечивает движение товаров и людей между севером и югом. По сути, она оживила целый регион, — сказал Бекназар Базаралиев, заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана. — Работая в труднодоступных районах и постоянно взаимодействуя с местными жителями, компания Azvirt проявила высочайший уровень профессионализма. Это не просто подрядчик — это партнер, укрепляющий дружбу между нашими странами».

Сегодня интенсивность движения по трассе Маданият–Джалал-Абад выросла почти вдвое — с 12 тысяч машин в день до 25 тысяч. Параллельно с прокладкой дороги компания Azvirt построила девять новых мостов. «Я видел, как ребята из Азербайджана работают в любую погоду, — поделился инженер Нурматбек Калмурзаев. — Они не просто строили трассу — они учили нас. Мы переняли их опыт, научились по-новому подходить к делу. Теперь у нас есть своя команда специалистов, выросших на этом проекте». Али Фуад Эрмиш, руководитель филиала Azvirt в Кыргызстане, говорит с гордостью: «Мы завершили не просто строительство 67-километровой дороги, мы создали человеческие связи. Многие местные ребята теперь работают у нас — это наш вклад в их будущее. Я знаю, что профессор Али Алиев, будь он жив, был бы счастлив видеть, как продолжается его дело».

В Бишкеке, в здании автомобильно-дорожного колледжа, где когда-то учился Али Муса оглу Алиев, несколько лет назад была открыта аудитория его имени. «Это не просто знак уважения, — говорит преподаватель колледжа Асилбек Шахмирзаев. — Это память о человеке, который построил в моей стране первые мосты и вдохновил целое поколение кыргызских инженеров. Имя Али Мусы оглу Алиева для нас — символ связи между Кыргызстаном и Азербайджаном». В Джалал-Абаде, в доме семьи Батыровых, гостей из Азербайджана встречают как родных. На столе — традиционные кыргызские блюда, в доме царит радость. Старейшая в семье бабушка Буажар отмечает 93-летие: «Мы помним, как было трудно ездить раньше, — говорит сын именинницы Турдубек. - Сейчас дорога ровная, быстрая. Спасибо тем, кто ее построил. Пусть Аллах хранит их путь».