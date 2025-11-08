Когда Макрон играет на барабане

Льюис (Великобритания). Участники праздничного марша Ночи костров («Ночь Гая Фокса») несут чучело премьер-министра Кира Стармера
Тайр-Дебба (Ливан). Израильская армия нанесла авиаудары по военным объектам группировки «Хезболла» на юге Ливана
Вашингтон (США). Акция против политики президента США Дональда Трампа возле Капитолия
Сальвадор (Бразилия). Президент Франции Эммануэль Макрон играет на барабане во время визита в штат Баия
Москва (Россия). Суперлуние «Бобровая луна»
Талисай (Филиппины). Люди сидят на руинах домов, разрушенных наводнением после тайфуна «Калмаэги»
Варанаси (Индия). Верующие собираются у реки Ганг, чтобы посмотреть молитвенную церемонию во время фестиваля Дев Дипавали