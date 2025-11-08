USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Когда Макрон играет на барабане

объектив haqqin.az
Отдел информации
07:40 805

Льюис (Великобритания). Участники праздничного марша Ночи костров («Ночь Гая Фокса») несут чучело премьер-министра Кира Стармера

Тайр-Дебба (Ливан). Израильская армия нанесла авиаудары по военным объектам группировки «Хезболла» на юге Ливана

Вашингтон (США). Акция против политики президента США Дональда Трампа возле Капитолия

Сальвадор (Бразилия). Президент Франции Эммануэль Макрон играет на барабане во время визита в штат Баия

Москва (Россия). Суперлуние «Бобровая луна»

Талисай (Филиппины). Люди сидят на руинах домов, разрушенных наводнением после тайфуна «Калмаэги»

Варанаси (Индия). Верующие собираются у реки Ганг, чтобы посмотреть молитвенную церемонию во время фестиваля Дев Дипавали

Азербайджанские войска не пойдут в Газу
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
08:17 1277
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана отцы и дети
07:26 1316
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан статья концептуальная
7 ноября 2025, 21:08 3747
Госслужащие в США остались без средств к существованию
Госслужащие в США остались без средств к существованию объектив haqqin.az
07:50 892
Когда Макрон играет на барабане
Когда Макрон играет на барабане объектив haqqin.az
07:40 806
Финансовый Стамбул трясет
Финансовый Стамбул трясет наши подробности
00:57 4629
Азербайджан распрощался с "Лукойлом"
Азербайджан распрощался с "Лукойлом" все еще актуально
7 ноября 2025, 20:45 7185
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
01:05 1481
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян главное на этот час
7 ноября 2025, 22:11 4101
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
7 ноября 2025, 20:32 4562
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании ФОТО, ВИДЕО
00:51 2152

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанские войска не пойдут в Газу
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
08:17 1277
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана отцы и дети
07:26 1316
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан статья концептуальная
7 ноября 2025, 21:08 3747
Госслужащие в США остались без средств к существованию
Госслужащие в США остались без средств к существованию объектив haqqin.az
07:50 892
Когда Макрон играет на барабане
Когда Макрон играет на барабане объектив haqqin.az
07:40 806
Финансовый Стамбул трясет
Финансовый Стамбул трясет наши подробности
00:57 4629
Азербайджан распрощался с "Лукойлом"
Азербайджан распрощался с "Лукойлом" все еще актуально
7 ноября 2025, 20:45 7185
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
01:05 1481
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян главное на этот час
7 ноября 2025, 22:11 4101
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
7 ноября 2025, 20:32 4562
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании ФОТО, ВИДЕО
00:51 2152
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться