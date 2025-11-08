USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Госслужащие в США остались без средств к существованию

07:50

Ла-Пас (Боливия). Экс-президент Жанин Аньес освобождена из тюрьмы Мирафлорес после нового приговора Верховного суда, отменившего прежнее решение о 10 годах лишения свободы. Она была арестована в марте 2021 года по обвинению в государственном перевороте

Нью-Джерси (США). Волонтеры доставляют продукты федеральным служащим и получателям SNAP (программа льготной покупки продуктов), оставшимся без средств в условиях приостановки работы правительства США

Киев (Украина). Женщина стоит перед мемориалом павшим украинским воинам-защитникам на Майдане Незалежности

Гравлин (Франция). Мигранты идут по воде, чтобы сесть в небольшую лодку и попытаться добраться до Великобритании

Газа (Палестина). Пятничная молитва

Талисай (Филиппины). Власти эвакуировали 400 тысяч человек из-а тайфуна «Калмаэги». В результате природной стихии погибли 114 человек

Закат в Канзасе (США)

Азербайджанские войска не пойдут в Газу
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
08:17
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
07:26
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан
7 ноября 2025, 21:08
Госслужащие в США остались без средств к существованию
Госслужащие в США остались без средств к существованию
07:50
Когда Макрон играет на барабане
Когда Макрон играет на барабане
07:40
Финансовый Стамбул трясет
Финансовый Стамбул трясет
00:57
Азербайджан распрощался с "Лукойлом"
Азербайджан распрощался с "Лукойлом"
7 ноября 2025, 20:45
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
01:05
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
7 ноября 2025, 22:11
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз
7 ноября 2025, 20:32
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании
00:51

