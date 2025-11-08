Госслужащие в США остались без средств к существованию

Ла-Пас (Боливия). Экс-президент Жанин Аньес освобождена из тюрьмы Мирафлорес после нового приговора Верховного суда, отменившего прежнее решение о 10 годах лишения свободы. Она была арестована в марте 2021 года по обвинению в государственном перевороте

Нью-Джерси (США). Волонтеры доставляют продукты федеральным служащим и получателям SNAP (программа льготной покупки продуктов), оставшимся без средств в условиях приостановки работы правительства США

Киев (Украина). Женщина стоит перед мемориалом павшим украинским воинам-защитникам на Майдане Незалежности

Гравлин (Франция). Мигранты идут по воде, чтобы сесть в небольшую лодку и попытаться добраться до Великобритании

Газа (Палестина). Пятничная молитва

Талисай (Филиппины). Власти эвакуировали 400 тысяч человек из-а тайфуна «Калмаэги». В результате природной стихии погибли 114 человек