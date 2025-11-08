Азербайджанские войска не пойдут в Газу

USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Отдел информации
08:17

Азербайджан обозначил свою позицию в отношении участия в формируемых Соединенными Штатами «стабилизационных силах» для сектора Газа, заявив, что направит войска только после полного прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС.

Как сообщил агентству Reuters представитель Министерства иностранных дел Азербайджана, Баку «не подвергнет опасности своих бойцов» до тех пор, пока в Газе сохраняется риск возобновления столкновений.

Это заявление прозвучало на фоне растущего давления со стороны Вашингтона на Совет Безопасности ООН. По данным New York Times, США добиваются утверждения проекта резолюции, предусматривающей создание международных «стабилизационных сил» численностью до 20 тысяч военнослужащих. В их состав, согласно документу, могут войти подразделения из Азербайджана, Пакистана и Индонезии. Эти силы должны действовать в координации с Израилем, Египтом и Палестинской администрацией, обеспечивая поддержание перемирия и стабилизацию гуманитарной ситуации в секторе.

По данным источников The Times, Майк Уолтц, представитель США в ООН, дал понять Совету Безопасности, что отказ от принятия резолюции поставит под угрозу реализацию мирного плана президента Дональда Трампа и может привести к «краху режима прекращения огня». В Вашингтоне подчеркивают, что речь идет о компромиссном решении, которое позволит избежать прямого военного вмешательства крупных держав и одновременно стабилизировать ситуацию на местах.

Азербайджан, однако, занимает более осторожную позицию. «Это произойдет только в случае полного прекращения военных действий», — подчеркнул источник в азербайджанском МИД. Он также добавил, что решение об участии в любой международной миссии должно быть одобрено парламентом. Глава парламентского комитета по безопасности подтвердил, что пока не получал соответствующего проекта резолюции.

Эта позиция отражает не только осторожность Баку в вопросах международных миссий, но и стремление сохранить независимость внешней политики

В представленном США проекте резолюции Совет Безопасности квалифицирует ситуацию в Газе как «угрожающую международному миру и безопасности» и предлагает практические шаги по восстановлению инфраструктуры и гуманитарной стабилизации сектора. Однако документ не ссылается на статью 7 Устава ООН, то есть не предусматривает применение обязательной военной силы, что делает участие государств-членов добровольным.

Таким образом, официальный Баку демонстрирует выверенный, прагматичный подход: с одной стороны, Азербайджан поддерживает международные усилия по стабилизации ситуации, с другой - явно не намерен втягивать свои вооруженные силы в операцию, не имеющую четких гарантий безопасности и политического консенсуса.

Эта позиция отражает не только осторожность Баку в вопросах международных миссий, но и стремление сохранить независимость внешней политики, выстраивая баланс между сотрудничеством с США и уважением к чувствительным вопросам региональной безопасности.

