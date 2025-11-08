USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Останки еще одного заложника

08:23 427

Боевики ХАМАС передали Израилю еще один гроб с телом заложника.

Гроб был получен представителям Красного Креста в южной части сектора Газа. Затем останки погибшего заложника передали израильским военным.

Как сообщается в совместном заявлении ЦАХАЛ и Шин-Бет (службы внутренней безопасности), гроб с телом отвезли в Национальный институт судебной медицины, где будет проведена процедура опознания. В заявлении также содержится требование к ХАМАС соблюдать соглашение и предпринять необходимые шаги для возвращения всех погибших заложников.

 Если судмедэксперты подтвердят, что тело принадлежит одному из заложников, боевикам ХАМАС останется передать еще пять тел, находящихся в секторе Газа.

Азербайджанские войска не пойдут в Газу
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
08:17 1284
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана отцы и дети
07:26 1318
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан статья концептуальная
7 ноября 2025, 21:08 3749
Госслужащие в США остались без средств к существованию
Госслужащие в США остались без средств к существованию объектив haqqin.az
07:50 895
Когда Макрон играет на барабане
Когда Макрон играет на барабане объектив haqqin.az
07:40 806
Финансовый Стамбул трясет
Финансовый Стамбул трясет наши подробности
00:57 4634
Азербайджан распрощался с "Лукойлом"
Азербайджан распрощался с "Лукойлом" все еще актуально
7 ноября 2025, 20:45 7188
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
01:05 1482
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян главное на этот час
7 ноября 2025, 22:11 4103
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
7 ноября 2025, 20:32 4566
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании ФОТО, ВИДЕО
00:51 2155

