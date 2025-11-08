Останки еще одного заложника

Боевики ХАМАС передали Израилю еще один гроб с телом заложника.

Гроб был получен представителям Красного Креста в южной части сектора Газа. Затем останки погибшего заложника передали израильским военным.

Как сообщается в совместном заявлении ЦАХАЛ и Шин-Бет (службы внутренней безопасности), гроб с телом отвезли в Национальный институт судебной медицины, где будет проведена процедура опознания. В заявлении также содержится требование к ХАМАС соблюдать соглашение и предпринять необходимые шаги для возвращения всех погибших заложников.

Если судмедэксперты подтвердят, что тело принадлежит одному из заложников, боевикам ХАМАС останется передать еще пять тел, находящихся в секторе Газа.