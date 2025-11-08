Российский дрон снес три этажа в Днепре

В результате удара беспилотника по жилому дому в Днепре один человек погиб, 10 пострадали.

Во время ночной атаки российский ударный дрон попал в девятиэтажный дом, разрушены квартиры с 4-го по 6-й этажи, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во время аварийных работ удалось спасти 28 человек, в том числе пятерых детей. В квартире на пятом этаже спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

Медицинская помощь понадобилась 10 жителям дома, в том числе двум детям. Шесть человек госпитализированы.