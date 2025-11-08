USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Российский дрон снес три этажа в Днепре

08:36

В результате удара беспилотника по жилому дому в Днепре один человек погиб, 10 пострадали.

Во время ночной атаки российский ударный дрон попал в девятиэтажный дом, разрушены квартиры с 4-го по 6-й этажи, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во время аварийных работ удалось спасти 28 человек, в том числе пятерых детей. В квартире на пятом этаже спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

Медицинская помощь понадобилась 10 жителям дома, в том числе двум детям. Шесть человек госпитализированы.

Азербайджанские войска не пойдут в Газу
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
08:17
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана отцы и дети
07:26
Тюрком единым жив Азербайджан
Тюрком единым жив Азербайджан статья концептуальная
7 ноября 2025, 21:08
Госслужащие в США остались без средств к существованию
Госслужащие в США остались без средств к существованию объектив haqqin.az
07:50
Когда Макрон играет на барабане
Когда Макрон играет на барабане объектив haqqin.az
07:40
Финансовый Стамбул трясет
Финансовый Стамбул трясет наши подробности
00:57
Азербайджан распрощался с "Лукойлом"
Азербайджан распрощался с "Лукойлом" все еще актуально
7 ноября 2025, 20:45
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
Казахстанское зерно доехало до Армении через Азербайджан
01:05
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян главное на этот час
7 ноября 2025, 22:11
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
7 ноября 2025, 20:32
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании
Азербайджан завоевал золото на чемпионате мира в Испании ФОТО, ВИДЕО
00:51

