Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Китай в возмущении

10:04 1633

Китай заявил протест и направил представление Евросоюзу в связи с тем, что в здании Европарламента была организована встреча Межпарламентского альянса по Китаю - организации, выступающей в поддержку Тайваня, сообщило представительство КНР при ЕС.

«Китай выражает своё решительное возмущение и решительное несогласие с этим, он и направил ЕС официальное представление», - говорится в заявлении, распространенном дипмиссией.

В нем подчеркивается, что такие действия «наносят серьезный ущерб основным интересам КНР, грубо нарушают принцип одного Китая, являются вмешательством во внутренние дела Китая и серьезно подрывают политическое взаимодоверие между КНР и ЕС».

В заявлении напоминается, что тайваньский вопрос «касается коренных интересов Китая и является нерушимой красной линией», а принцип существования одного Китая «является основой для установления и развития дипломатических отношений между КНР и ЕС».

«Китай вновь настоятельно призывает ЕС соблюдать принцип одного Китая, прекратить поддержку и потворство деятельности, направленной на независимость Тайваня, прекратить посылать любые ложные сигналы сепаратистским силам, принять конкретные меры для устранения негативных последствий», - заявила дипмиссия.

