USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Байден резко раскритиковал Трампа

10:10 1908

Экс-президент США Джо Байден обвинил нынешнего американского лидера Дональда Трампа в том, что он позорит страну.

«Я хочу, чтобы вы понимали, мистер президент, вы работаете на нас, а не мы на вас. Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я зол. Здесь демократия, при демократии нет королей, его действия позорят нас как страну», — сказал Байден, выступая 7 ноября на мероприятии Демократической партии в городе Омаха (штат Небраска).

Экс-глава американской администрации сравнил недавний снос восточного крыла здания Белого дома с подходом Трампа ко всей стране. «Вы видели, что он сделал с восточным крылом Белого дома? Это отличный символ его президентского срока», — считает предшественник Трампа. По его мнению, «точно так же Трамп поступает с конституцией, верховенством права и демократией».

Байден занимал пост президента США с 2021 по 2025 год. Изначально он планировал добиваться переизбрания, но после провального выступления на дебатах с Трампом вышел из предвыборной гонки. Сменившая его в борьбе за пост главы государства Камала Харрис в ноябре 2025 года проиграла Трампу на выборах.

В мае офис Байдена сообщил, что у экс-президента диагностирована агрессивная форма рака простаты. В сентябре он перенес операцию по удалению злокачественных образований на коже. В октябре CBS News сообщил, что Байден завершил курс лучевой терапии по лечению агрессивной формы рака предстательной железы.

Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий
08:02 3415
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
7 ноября 2025, 21:33 6088
Украина атакует беспилотниками
Украина атакует беспилотниками
11:56 532
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы ВИДЕО
7 ноября 2025, 23:07 4414
Пашинян назвал свою ошибку по Карабаху
Пашинян назвал свою ошибку по Карабаху
11:29 1595
Украина будет покупать американский газ
Украина будет покупать американский газ
11:13 469
Сегодня бакинцев ждет парад
Сегодня бакинцев ждет парад ОБНОВЛЕНО 10:49
10:49 2433
Крупнейший удар по энергетической инфраструктуре Украины
Крупнейший удар по энергетической инфраструктуре Украины обновлено 10:33
10:33 3271
Байден резко раскритиковал Трампа
Байден резко раскритиковал Трампа
10:10 1909
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
08:17 3277
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана отцы и дети
07:26 2670

ЭТО ВАЖНО

Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий
08:02 3415
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
7 ноября 2025, 21:33 6088
Украина атакует беспилотниками
Украина атакует беспилотниками
11:56 532
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы ВИДЕО
7 ноября 2025, 23:07 4414
Пашинян назвал свою ошибку по Карабаху
Пашинян назвал свою ошибку по Карабаху
11:29 1595
Украина будет покупать американский газ
Украина будет покупать американский газ
11:13 469
Сегодня бакинцев ждет парад
Сегодня бакинцев ждет парад ОБНОВЛЕНО 10:49
10:49 2433
Крупнейший удар по энергетической инфраструктуре Украины
Крупнейший удар по энергетической инфраструктуре Украины обновлено 10:33
10:33 3271
Байден резко раскритиковал Трампа
Байден резко раскритиковал Трампа
10:10 1909
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
08:17 3277
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана отцы и дети
07:26 2670
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться