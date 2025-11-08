USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Сегодня бакинцев ждет парад

ОБНОВЛЕНО 10:49
10:49

Истребители JF-17 Thunder ВВС Пакистана примут участие в военном параде в Баку. Об этом заявил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

Он сообщил, что в параде также будут участвовать пакистанские военные.

В то же время стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Азербайджан.

У турецкого лидера запланированы двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. 

*** 10:19

Военный парад, приуроченный к 5-й годовщине Дня Победы, состоится сегодня в Баку. Мероприятие начнется в 13:00 по местному времени.

Парад проводится по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В мероприятии примут участие все рода войск, включая Силы специального назначения, Службу государственной безопасности, Пограничную службу, Внутренние войска, а также Военно-воздушные и Военно-морские силы.

Зрителей ожидает показ современной военной техники, новейших вооружений и авиации, находящихся на вооружении армии Азербайджана.

Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий
08:02
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
7 ноября 2025, 21:33
Украина атакует беспилотниками
Украина атакует беспилотниками
11:56
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы ВИДЕО
7 ноября 2025, 23:07
Пашинян назвал свою ошибку по Карабаху
Пашинян назвал свою ошибку по Карабаху
11:29
Украина будет покупать американский газ
Украина будет покупать американский газ
11:13
Сегодня бакинцев ждет парад
Сегодня бакинцев ждет парад ОБНОВЛЕНО 10:49
10:49
Крупнейший удар по энергетической инфраструктуре Украины
Крупнейший удар по энергетической инфраструктуре Украины обновлено 10:33
10:33
Байден резко раскритиковал Трампа
Байден резко раскритиковал Трампа
10:10
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
08:17
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана отцы и дети
07:26

