Сегодня бакинцев ждет парад

Истребители JF-17 Thunder ВВС Пакистана примут участие в военном параде в Баку. Об этом заявил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

Он сообщил, что в параде также будут участвовать пакистанские военные.

В то же время стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Азербайджан.

У турецкого лидера запланированы двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.