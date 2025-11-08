Сегодня бакинцев ждет парад

Истребители JF-17 Thunder ВВС Пакистана примут участие в военном параде в Баку. Об этом заявил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.
Он сообщил, что в параде также будут участвовать пакистанские военные.
В то же время стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Азербайджан.
У турецкого лидера запланированы двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
*** 10:19
Военный парад, приуроченный к 5-й годовщине Дня Победы, состоится сегодня в Баку. Мероприятие начнется в 13:00 по местному времени.
Парад проводится по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В мероприятии примут участие все рода войск, включая Силы специального назначения, Службу государственной безопасности, Пограничную службу, Внутренние войска, а также Военно-воздушные и Военно-морские силы.
Зрителей ожидает показ современной военной техники, новейших вооружений и авиации, находящихся на вооружении армии Азербайджана.