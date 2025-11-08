Украина будет покупать американский газ

Украина подписала соглашение о будущих регулярных поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) через греческие газовые терминалы и «Вертикальный коридор». Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«В ходе Министерской встречи Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC) группа «Нафтогаз» и греческая компания ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. подписали меморандум о будущих регулярных поставках американского СПГ в Украину через греческие газовые терминалы и «Вертикальный коридор», — отметили в ведомстве.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, долгосрочное партнерство рассчитано до 2050 года. Это позволит поэтапно реализовывать новые стратегические проекты: обеспечить стабильные долгосрочные поставки СПГ для Украины, интегрировать национальную инфраструктуру в европейские логистические маршруты и сформировать устойчивую систему поставок и хранения американского газа.

«Благодарю партнеров из США и Греции за сотрудничество. Мы закладываем новый фундамент трансатлантического взаимодействия и делаем еще один шаг к долгосрочной энергетической стабильности Украины и новым возможностям», — заявила министр.