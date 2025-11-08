USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Украина будет покупать американский газ

Украина подписала соглашение о будущих регулярных поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) через греческие газовые терминалы и «Вертикальный коридор». Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«В ходе Министерской встречи Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC) группа «Нафтогаз» и греческая компания ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. подписали меморандум о будущих регулярных поставках американского СПГ в Украину через греческие газовые терминалы и «Вертикальный коридор», — отметили в ведомстве.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, долгосрочное партнерство рассчитано до 2050 года. Это позволит поэтапно реализовывать новые стратегические проекты: обеспечить стабильные долгосрочные поставки СПГ для Украины, интегрировать национальную инфраструктуру в европейские логистические маршруты и сформировать устойчивую систему поставок и хранения американского газа.

«Благодарю партнеров из США и Греции за сотрудничество. Мы закладываем новый фундамент трансатлантического взаимодействия и делаем еще один шаг к долгосрочной энергетической стабильности Украины и новым возможностям», — заявила министр.

Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
08:02 3417
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
7 ноября 2025, 21:33 6089
Украина атакует беспилотниками
11:56 534
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
7 ноября 2025, 23:07 4415
Пашинян назвал свою ошибку по Карабаху
11:29 1599
Украина будет покупать американский газ
11:13 472
Сегодня бакинцев ждет парад
10:49 2436
Крупнейший удар по энергетической инфраструктуре Украины
10:33 3273
Байден резко раскритиковал Трампа
10:10 1911
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
08:17 3278
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
07:26 2671

