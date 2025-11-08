Пашинян назвал свою ошибку по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его ошибкой было не признать Карабах частью Азербайджана.

По словам Пашиняна, «с самого начала необходимо было признать, что Карабах должен быть в составе Азербайджана, поскольку другого варианта не существовало».

«Если мы думаем, что могли сделать это в 2018–2019 годах, то да, это была моя ошибка — я этого не сделал», — сказал армянский премьер.

Пашинян также заявил, что «для предотвращения 44-дневной войны необходимо было привести представления Еревана о легитимности карабахского урегулирования в соответствие с международными принципами».

«Чтобы избежать войны, нужно было найти формулу, которая бы согласовала нашу — внутреннюю, субъективную — легитимность урегулирования с международно признанной легитимностью этого процесса», — сказал премьер.