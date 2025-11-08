USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Пашинян назвал свою ошибку по Карабаху

11:29 1604

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его ошибкой было не признать Карабах частью Азербайджана.

По словам Пашиняна, «с самого начала необходимо было признать, что Карабах должен быть в составе Азербайджана, поскольку другого варианта не существовало».

«Если мы думаем, что могли сделать это в 2018–2019 годах, то да, это была моя ошибка — я этого не сделал», — сказал армянский премьер.

Пашинян также заявил, что «для предотвращения 44-дневной войны необходимо было привести представления Еревана о легитимности карабахского урегулирования в соответствие с международными принципами».

«Чтобы избежать войны, нужно было найти формулу, которая бы согласовала нашу — внутреннюю, субъективную — легитимность урегулирования с международно признанной легитимностью этого процесса», — сказал премьер.

Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий
08:02 3418
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
7 ноября 2025, 21:33 6089
Украина атакует беспилотниками
Украина атакует беспилотниками
11:56 536
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы ВИДЕО
7 ноября 2025, 23:07 4415
Пашинян назвал свою ошибку по Карабаху
Пашинян назвал свою ошибку по Карабаху
11:29 1605
Украина будет покупать американский газ
Украина будет покупать американский газ
11:13 472
Сегодня бакинцев ждет парад
Сегодня бакинцев ждет парад ОБНОВЛЕНО 10:49
10:49 2440
Крупнейший удар по энергетической инфраструктуре Украины
Крупнейший удар по энергетической инфраструктуре Украины обновлено 10:33
10:33 3274
Байден резко раскритиковал Трампа
Байден резко раскритиковал Трампа
10:10 1913
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
08:17 3279
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана отцы и дети
07:26 2673

ЭТО ВАЖНО

Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий
08:02 3418
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
7 ноября 2025, 21:33 6089
Украина атакует беспилотниками
Украина атакует беспилотниками
11:56 536
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы ВИДЕО
7 ноября 2025, 23:07 4415
Пашинян назвал свою ошибку по Карабаху
Пашинян назвал свою ошибку по Карабаху
11:29 1605
Украина будет покупать американский газ
Украина будет покупать американский газ
11:13 472
Сегодня бакинцев ждет парад
Сегодня бакинцев ждет парад ОБНОВЛЕНО 10:49
10:49 2440
Крупнейший удар по энергетической инфраструктуре Украины
Крупнейший удар по энергетической инфраструктуре Украины обновлено 10:33
10:33 3274
Байден резко раскритиковал Трампа
Байден резко раскритиковал Трампа
10:10 1913
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
08:17 3279
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана отцы и дети
07:26 2673
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться