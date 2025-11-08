USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Алиевы на Аллее почетного захоронения и в Музее Победы

12:17 197

По случаю 5-й годовщины Победы в 44-дневной войне президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера и почтил его память.

Затем Алиевы посетили в Баку Памятник Победы и приняли участие в открытии Музея Победы.

Ильхам Алиев возложил венок к Памятнику Победы и почтил память шехидов. Мехрибан Алиева возложила к памятнику цветы. Затем глава государства и первая леди приняли участие в церемонии открытия Музея Победы.

Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий
08:02 3421
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
7 ноября 2025, 21:33 6092
Украина атакует беспилотниками
Украина атакует беспилотниками
11:56 541
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы
14-летний Хаган Ахмед, обыгравший Хикару Накамуру, теперь стал чемпионом Европы ВИДЕО
7 ноября 2025, 23:07 4415
Пашинян назвал свою ошибку по Карабаху
Пашинян назвал свою ошибку по Карабаху
11:29 1608
Украина будет покупать американский газ
Украина будет покупать американский газ
11:13 473
Сегодня бакинцев ждет парад
Сегодня бакинцев ждет парад ОБНОВЛЕНО 10:49
10:49 2441
Крупнейший удар по энергетической инфраструктуре Украины
Крупнейший удар по энергетической инфраструктуре Украины обновлено 10:33
10:33 3276
Байден резко раскритиковал Трампа
Байден резко раскритиковал Трампа
10:10 1916
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
Азербайджанские войска не пойдут в Газу
08:17 3281
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана отцы и дети
07:26 2675

