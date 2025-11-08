Алиевы на Аллее почетного захоронения и в Музее Победы

По случаю 5-й годовщины Победы в 44-дневной войне президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера и почтил его память.

Затем Алиевы посетили в Баку Памятник Победы и приняли участие в открытии Музея Победы.

Ильхам Алиев возложил венок к Памятнику Победы и почтил память шехидов. Мехрибан Алиева возложила к памятнику цветы. Затем глава государства и первая леди приняли участие в церемонии открытия Музея Победы.