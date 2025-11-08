ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России

Евросоюз приступил к подготовке нового, уже 20-го пакета санкций против России. Этот вопрос обсудили министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас и еврокомиссар по финансовым услугам и Сберегательно-инвестиционному союзу Мария Луиш Альбукерке, сообщила пресс-служба литовского министерства в пятницу, 7 ноября.

По словам Вайтекунаса, Евросоюз должен продолжать оказывать давление не только на Россию, но и на Беларусь, учитывая «регулярные гибридные атаки».

«Мы рады, что в конце октября на уровне ЕС был согласован очередной пакет санкций, уже 19-й, но необходимо усилить дальнейшее давление, в частности на российский энергетический и финансовый сектор. Поэтому мы должны начать серьезные обсуждения следующего пакета санкций», - заявил литовский министр.