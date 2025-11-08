USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Трамп в восторге от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана

Прежние президенты США не уделяли достаточного внимания центральноазиатскому региону, обладающему «богатейшими ресурсами» и «человеческим потенциалом», написал глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Вчера для меня было великой честью провести в Белом доме саммит с президентами пяти замечательных стран: Касым-Жомартом Токаевым из Казахстана, Шавкатом Мирзиёевым из Узбекистана, Эмомали Рахмоном из Таджикистана, Садыром Жапаровым из Кыргызской Республики и Сердаром Бердымухамедовым из Туркменистана.

На протяжении трех десятилетий мои предшественники не уделяли этим центральноазиатским государствам должного внимания. Теперь у лидеров этого стратегического региона, расположенного на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока и обладающего богатейшими запасами критически важных полезных ископаемых, углеводородов и человеческого потенциала, есть президент Соединенных Штатов Америки, который намерен сотрудничать с ними в полной мере.

В ознаменование 10-летия платформы C5+1 мы обеспечили заключение коммерческих сделок на миллиарды долларов, которые поддержат десятки тысяч рабочих мест в США в сферах авиации, критически важных минералов, сельского хозяйства, железнодорожного транспорта, автомобилестроения и технологий. Наш саммит стал началом прекрасных, новых отношений между Соединенными Штатами и Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызской Республикой и Туркменистаном», - написал Трамп.

Первая медаль Азербайджана на Исламиаде-2025
Первая медаль Азербайджана на Исламиаде-2025
Два дня Фарида Гаибова на Исламиаде в Саудовской Аравии
Два дня Фарида Гаибова на Исламиаде в Саудовской Аравии ФОТО
Алиевы на Аллее почетного захоронения и в Музее Победы
Алиевы на Аллее почетного захоронения и в Музее Победы фото
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян главное на этот час; все еще актуально
Хидаят Гейдаров и Кенуль Алиева в полуфинале Исламиады
Хидаят Гейдаров и Кенуль Алиева в полуфинале Исламиады обновлено 14:21
Трамп в восторге от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана
Трамп в восторге от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана
Шабана Махмуд перекрывает дорогу мигрантам
Шабана Махмуд перекрывает дорогу мигрантам
ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России
ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
Украина атакует беспилотниками
Украина атакует беспилотниками
