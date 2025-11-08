Трамп в восторге от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана

«Вчера для меня было великой честью провести в Белом доме саммит с президентами пяти замечательных стран: Касым-Жомартом Токаевым из Казахстана, Шавкатом Мирзиёевым из Узбекистана, Эмомали Рахмоном из Таджикистана, Садыром Жапаровым из Кыргызской Республики и Сердаром Бердымухамедовым из Туркменистана.

На протяжении трех десятилетий мои предшественники не уделяли этим центральноазиатским государствам должного внимания. Теперь у лидеров этого стратегического региона, расположенного на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока и обладающего богатейшими запасами критически важных полезных ископаемых, углеводородов и человеческого потенциала, есть президент Соединенных Штатов Америки, который намерен сотрудничать с ними в полной мере.

В ознаменование 10-летия платформы C5+1 мы обеспечили заключение коммерческих сделок на миллиарды долларов, которые поддержат десятки тысяч рабочих мест в США в сферах авиации, критически важных минералов, сельского хозяйства, железнодорожного транспорта, автомобилестроения и технологий. Наш саммит стал началом прекрасных, новых отношений между Соединенными Штатами и Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызской Республикой и Туркменистаном», - написал Трамп.