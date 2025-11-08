Хидаят Гейдаров и Кенуль Алиева в полуфинале Исламиады

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг) победил гамбийца Файе Алекса Нжийе и вышел в полуфинал.
В полуфинал пробилась и Кенуль Алиева (48 кг), победившая в четвертьфинале Ахлию Муминову из Таджикистана.
Руслан Пашаев (66 кг) уступил сопернику из Казахстана, Айдан Велиева (52 кг) проиграла оппонентке из Таджикистана, Фидан Ализаде (57 кг) также оказалась слабее представительницы Казахстана.
*** 12:50
Сегодня на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде в борьбу вступил олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров.
В первом поединке в весовой категории до 73 кг он одолел дзюдоиста из Джибути Адек-Александра Хуссейн Мохамеда. В четвертьфинале соперником Хидаята будет Файе Алекс Нжийе из Гамбии.
Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) уступила в первой схватке турчанке Букетнур Карабулут.
Ждем выхода на татами Руслана Пашаева (66 кг), Айдан Велиевой (52 кг), Фидан Ализаде (57 кг) и Кенуль Алиевой (48 кг).