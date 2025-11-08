USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Хидаят Гейдаров и Кенуль Алиева в полуфинале Исламиады

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг) победил гамбийца Файе Алекса Нжийе и вышел в полуфинал.

В полуфинал пробилась и Кенуль Алиева (48 кг), победившая в четвертьфинале Ахлию Муминову из Таджикистана.

Руслан Пашаев (66 кг) уступил сопернику из Казахстана, Айдан Велиева (52 кг) проиграла оппонентке из Таджикистана, Фидан Ализаде (57 кг) также оказалась слабее представительницы Казахстана.

Сегодня на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде в борьбу вступил олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров.

В первом поединке в весовой категории до 73 кг он одолел дзюдоиста из Джибути Адек-Александра Хуссейн Мохамеда. В четвертьфинале соперником Хидаята будет Файе Алекс Нжийе из Гамбии.

Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) уступила в первой схватке турчанке Букетнур Карабулут.

Ждем выхода на татами Руслана Пашаева (66 кг), Айдан Велиевой (52 кг), Фидан Ализаде (57 кг) и Кенуль Алиевой (48 кг).

