NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов

NEQSOL Holding сотрудничает с Фондом YAŞAT с целью оказания помощи ветеранам и семьям шехидов.

В 2025 году в рамках этого сотрудничества 710 ветеранам и семьям шехидов была предоставлена социальная поддержка в виде финансирования медицинских услуг и образовательных расходов за счет средств, выделенных Фонду YAŞAT компанией NEQSOL Holding.

Кроме того, более 2000 детей шехидов получили различную поддержку в рамках социальных проектов, реализованных Фондом YAŞAT при содействии NEQSOL Holding.

В рамках проекта «Обеспечение школьными принадлежностями» 1467 детей шехидов были обеспечены комплектами для нового 2025/2026 учебного года. Проект направлен на поддержку детей в процессе обучения.

NEQSOL Holding поддержал и проведение четвертого лагеря YAŞAT, который прошел летом 2025 года в Ленкорани с участием 457 детей шехидов в возрасте от 10 до 17 лет. Для участников были организованы обучающие и развлекательные программы, способствующие содержательному отдыху и развитию.

При поддержке NEQSOL Holding была организована летняя школа в Соединенном Королевстве. Десять детей шехидов, показавших высокие результаты на выпускных экзаменах в 9-х классах, прошли двухнедельное обучение в Лондоне, где получили новые знания, языковую практику и культурный опыт.

Кроме того, в 2025 году в рамках проекта «Караван подарков» 1673 ребенка шехидов получили подарочные наборы. Проект был направлен на создание праздничного настроения и моральную поддержку детей.

NEQSOL Holding продолжает сотрудничество с Фондом YAŞAT. Начиная с 2021 года и с учетом текущего финансирования компании, входящие в состав холдинга (Bakcell, Norm, Azerconnect Group и Nobel Energy), выделили Фонду YAŞAT в общей сложности 3,7 миллиона манатов.

NEQSOL Holding поздравляет народ Азербайджана с Днем Победы и выражает наилучшие пожелания мира и благополучия.

NEQSOL Holding — международная группа компаний, ведущая деятельность в 11 странах в областях телекоммуникаций, энергетики, высоких технологий, строительства и добывающей промышленности.