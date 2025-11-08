МВД Грузии о криминальном авторитете Мамедове

Сотрудники полиции и Службы госбезопасности Грузии предотвратили заказное убийство в селе Кабали Лагодехского муниципалитета. Об этом на брифинге сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, пишут грузинские СМИ.

Предполагаемый исполнитель – 2007 года рождения. Следствие утверждает, что заказчиком выступал криминальный авторитет Эльмураз Мамедов.

Имя потенциальной жертвы не называется. По словам Дарахвелидзе, Мамедов утверждал, что этот человек отказался платить ему 200 тыс. долларов, несмотря на угрозы.

Обвиняемый не смог выполнить поручение. Подростка задержали по обвинению в подготовке заказного убийства и незаконном приобретении-хранении огнестрельного оружия. Во время личного досмотра у него нашли пистолет Макарова с магазином и патронами.

Он сознался в преступлении. Министерство распространило кадры допроса, который проводился на азербайджанском языке.

Мамедов в Грузии уже проходит по нескольким уголовным делам. В частности, ему заочно предъявлены обвинения по делу о заказном убийстве, совершенном летом этого года в муниципалитете Лагодехи. Сейчас криминальный авторитет скрывается за рубежом, он разыскивается по «красному циркуляру» Интерпола.

МВД упомянуло Эльмураза Мамедова на брифинге по итогам рейда против «воровского мира» 5 ноября. Согласно ведомству, он дистанционно участвовал в «разборках» на территории Грузии, потенциально связанных с фактами рэкета.

По итогам той спецоперации полиция задержала 34 человека, а один из обвиняемых был убит – это житель Кабали, бывший депутат сакребуло Лагодехи от правящей партии «Грузинская мечта» Мирза Алиев. Согласно МВД, при задержании он оказал сопротивление и открыл огонь по полиции, после чего его ликвидировали.