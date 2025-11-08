По стопам победы: социальные и инфраструктурные проекты компании AS Group

Этот день, вписанный в историю золотыми буквами, навсегда останется символом героизма нашей армии, которая под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева освободила наши родные земли от оккупации. Пусть Аллах упокоит души всех наших шехидов, подаривших нам эту Победу, и дарует здоровье нашим ветеранам.

С первых дней войны “AS Group” заняла активную позицию как на фронте, так и в тылу. Из числа сотрудников компании 21 человек добровольно отправился на фронт. Двое из них — Раван Мамедов из Джалилабадского района и Юсиф Мамедов из города Евлах — погибли, сражаясь за освобождение Физули, став шехидами. Ещё двое сотрудников — Аббас Сёхратзаде и Джавад Джавадзаде — были ранены в боях на разных направлениях и удостоены звания ветеранов. Несколько работников компании были награждены государственными наградами за проявленное мужество. Компания “AS Group” доставляла в воинские части, расположенные в направлении Физули, Гадрута и Зангилана, тёплую одежду, продукты питания и генераторы, а также организовала акцию по сдаче крови под лозунгом «Не пожалею крови ради своего солдата!». В знак поддержки семей шехидов и ветеранов компания перечислила 150 тысяч манатов в Фонд “YAŞAT” и 300 тысяч манатов в Фонд возрождения Карабаха. Забота о социальном благополучии участников Отечественной войны для “AS Group” всегда остаётся приоритетом. В 2021 году семья шехида сержанта Ниязи Искендерова получила в подарок полностью отремонтированную квартиру в жилом комплексе “Park Residence” в Мингячевире, а семье шехида полковника-лейтенанта Мехмана Ганбарова досталась квартира в бакинском жилом комплексе “Göl-Park”. В 2022 году ветерану Амину Мусаеву также была подарена квартира в комплексе “Göl-Park” в Баку.

Компания “AS Group” регулярно продолжает традицию социальной поддержки семей шехидов и ветеранов. Эта инициатива была впервые реализована в первый Курбан-байрам после Отечественной войны. Тогда представители компании посетили 100 семей шехидов из Бейлаганского и Джалилабадского районов и вручили им праздничные подарки. В последующие годы подобные акции состоялись в канун праздников Новруз, Рамазан и Нового года. “AS Group” гордится не только своими социальными проектами, но и активным участием в восстановлении Карабаха. Входящая в состав группы ООО “AS İnşaat” в рамках программы «Великое возвращение», реализуемой под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, построила в Зангиланском районе, в селе Агалы, первое в Азербайджане «Умное село» (Smart Village). Проект был реализован с применением экологически чистых «зелёных технологий». В его рамках было построено 200 индивидуальных домов, 4 административных здания и различные объекты обслуживания. 27 мая 2022 года на церемонии открытия проекта приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. В 2024 году ООО “AS İnşaat” начало второй этап села Агалы и строительство села Мамедбейли в Зангиланском районе. Эти проекты были завершены в 2025 году. В рамках второго этапа в Агалы было построено 103 дома, два административных здания и парк из пяти зон, а в Мамедбейли — 188 домов. 28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил жителям ключи от их новых домов на церемонии открытия.