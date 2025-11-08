USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Два дня Фарида Гаибова на Исламиаде в Саудовской Аравии

ФОТО
Отдел спорта
14:11 345

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, посетивший вчера церемонию открытия 6-х Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, также побывал в деревне атлетов и встретился со спортсменами сборной Азербайджана.

Министр ознакомился с условиями проживания, питания и тренировочного процесса наших атлетов.

Напомним, Азербайджан на Исламиаде в Саудовской Аравии представляют 169 спортсменов в 18 видах спорта. Игры продлятся до 21 ноября

Также в Эр-Рияде Фарид Гаибов провел встречу с министром спорта Саудовской Аравии. Были обсуждены вопросы сотрудничества в области спорта, а также подписана Программа партнерства в молодежной сфере на 2026-2027 годы. Программа затронет вопросы молодежной политики, волонтерства и обмена опытом.

Первая медаль Азербайджана на Исламиаде-2025
Первая медаль Азербайджана на Исламиаде-2025
14:46 97
Два дня Фарида Гаибова на Исламиаде в Саудовской Аравии
Два дня Фарида Гаибова на Исламиаде в Саудовской Аравии ФОТО
14:11 346
Алиевы на Аллее почетного захоронения и в Музее Победы
Алиевы на Аллее почетного захоронения и в Музее Победы фото
12:17 2226
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян главное на этот час; все еще актуально
7 ноября 2025, 22:11 4864
Хидаят Гейдаров и Кенуль Алиева в полуфинале Исламиады
Хидаят Гейдаров и Кенуль Алиева в полуфинале Исламиады обновлено 14:21
14:21 821
Трамп в восторге от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана
Трамп в восторге от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана
12:44 1464
Шабана Махмуд перекрывает дорогу мигрантам
Шабана Махмуд перекрывает дорогу мигрантам
12:38 1831
ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России
ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России
12:35 903
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий
08:02 4367
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
7 ноября 2025, 21:33 6757
Украина атакует беспилотниками
Украина атакует беспилотниками
11:56 1772

ЭТО ВАЖНО

Первая медаль Азербайджана на Исламиаде-2025
Первая медаль Азербайджана на Исламиаде-2025
14:46 97
Два дня Фарида Гаибова на Исламиаде в Саудовской Аравии
Два дня Фарида Гаибова на Исламиаде в Саудовской Аравии ФОТО
14:11 346
Алиевы на Аллее почетного захоронения и в Музее Победы
Алиевы на Аллее почетного захоронения и в Музее Победы фото
12:17 2226
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян главное на этот час; все еще актуально
7 ноября 2025, 22:11 4864
Хидаят Гейдаров и Кенуль Алиева в полуфинале Исламиады
Хидаят Гейдаров и Кенуль Алиева в полуфинале Исламиады обновлено 14:21
14:21 821
Трамп в восторге от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана
Трамп в восторге от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана
12:44 1464
Шабана Махмуд перекрывает дорогу мигрантам
Шабана Махмуд перекрывает дорогу мигрантам
12:38 1831
ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России
ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России
12:35 903
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий
08:02 4367
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
7 ноября 2025, 21:33 6757
Украина атакует беспилотниками
Украина атакует беспилотниками
11:56 1772
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться