Два дня Фарида Гаибова на Исламиаде в Саудовской Аравии

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, посетивший вчера церемонию открытия 6-х Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, также побывал в деревне атлетов и встретился со спортсменами сборной Азербайджана.

Министр ознакомился с условиями проживания, питания и тренировочного процесса наших атлетов.

Напомним, Азербайджан на Исламиаде в Саудовской Аравии представляют 169 спортсменов в 18 видах спорта. Игры продлятся до 21 ноября

Также в Эр-Рияде Фарид Гаибов провел встречу с министром спорта Саудовской Аравии. Были обсуждены вопросы сотрудничества в области спорта, а также подписана Программа партнерства в молодежной сфере на 2026-2027 годы. Программа затронет вопросы молодежной политики, волонтерства и обмена опытом.