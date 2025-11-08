USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Первая медаль Азербайджана на Исламиаде-2025

14:46 98

Первую медаль Азербайджану на 6-х Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии принесла штангистка Нурай Абилова.

В рывке в весовой категории до 48 кг она подняла 65 кг и заняла 3-е место.

Первая медаль Азербайджана на Исламиаде-2025
Первая медаль Азербайджана на Исламиаде-2025
14:46 99
Два дня Фарида Гаибова на Исламиаде в Саудовской Аравии
Два дня Фарида Гаибова на Исламиаде в Саудовской Аравии ФОТО
14:11 347
Алиевы на Аллее почетного захоронения и в Музее Победы
Алиевы на Аллее почетного захоронения и в Музее Победы фото
12:17 2226
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян главное на этот час; все еще актуально
7 ноября 2025, 22:11 4864
Хидаят Гейдаров и Кенуль Алиева в полуфинале Исламиады
Хидаят Гейдаров и Кенуль Алиева в полуфинале Исламиады обновлено 14:21
14:21 822
Трамп в восторге от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана
Трамп в восторге от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана
12:44 1466
Шабана Махмуд перекрывает дорогу мигрантам
Шабана Махмуд перекрывает дорогу мигрантам
12:38 1831
ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России
ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России
12:35 905
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий
08:02 4368
Министр экономики оказался шпионом и вредителем
Министр экономики оказался шпионом и вредителем королевство кривых зеркал
7 ноября 2025, 21:33 6757
Украина атакует беспилотниками
Украина атакует беспилотниками
11:56 1773

