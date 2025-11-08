Первая медаль Азербайджана на Исламиаде-2025

Первую медаль Азербайджану на 6-х Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии принесла штангистка Нурай Абилова.
В рывке в весовой категории до 48 кг она подняла 65 кг и заняла 3-е место.
Первую медаль Азербайджану на 6-х Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии принесла штангистка Нурай Абилова.
В рывке в весовой категории до 48 кг она подняла 65 кг и заняла 3-е место.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.