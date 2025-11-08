Госагентство водных ресурсов высадило деревья в память о шехидах

В честь Дня Победы - 8 Ноября Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) была организована акция по посадке деревьев на территории водохранилища Джейранбатан.

В рамках акции сотрудники Агентства и подведомственных ему организаций высадили 1850 деревьев.

Акция по посадке деревьев проводилась одновременно во всех городах, районах и поселках республики, и в целом Агентством по всей стране было высажено более 12 000 деревьев.

Основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы почтить память шехидов, а также внести вклад в сохранение экологической среды и увеличение числа зеленых насаждений.