Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Госагентство водных ресурсов высадило деревья в память о шехидах

15:23

В честь Дня Победы - 8 Ноября Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) была организована акция по посадке деревьев на территории водохранилища Джейранбатан.

В рамках акции сотрудники Агентства и подведомственных ему организаций высадили 1850 деревьев.

Акция по посадке деревьев проводилась одновременно во всех городах, районах и поселках республики, и в целом Агентством по всей стране было высажено более 12 000 деревьев.

Основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы почтить память шехидов, а также внести вклад в сохранение экологической среды и увеличение числа зеленых насаждений.

Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
16:12
Финансовый Стамбул трясет
Финансовый Стамбул трясет
00:57
Водный кризис в Тегеране
Водный кризис в Тегеране
16:33
Трамп сделал исключение
Трамп сделал исключение
16:00
Пентагон вспомнил про 1939 год
Пентагон вспомнил про 1939 год
15:50
Исламиада-2025: первые медали Азербайджан завоевал в тяжелой атлетике
Исламиада-2025: первые медали Азербайджан завоевал в тяжелой атлетике
15:01
Два дня Фарида Гаибова на Исламиаде в Саудовской Аравии
Два дня Фарида Гаибова на Исламиаде в Саудовской Аравии
14:11
Алиевы на Аллее почетного захоронения и в Музее Победы
Алиевы на Аллее почетного захоронения и в Музее Победы
12:17
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
7 ноября 2025, 22:11
Хидаят Гейдаров и Кенуль Алиева в финале Исламиады
Хидаят Гейдаров и Кенуль Алиева в финале Исламиады
17:06
Трамп в восторге от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана
Трамп в восторге от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана
12:44

