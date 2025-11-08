Трамп сделал исключение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по итогам переговоров в Вашингтоне президент США Дональд Трамп согласился вывести страну из-под действия санкций за покупку российских нефти и газа.

«Венгрия сохранит низкие цены на энергоносители. Мы получили исключение из санкций в том, что касается трубопроводов «Дружба» и «Турецкий поток», — сказал Орбан журналистам, его слова приводит Telex.

Однако источник AFP в Белом доме рассказал, что исключение предоставлено лишь на один год. Эту информацию подтвердил источник BBC в администрации США. По словам высокопоставленного американского чиновника, говорившего с AFP, Венгрия в рамках достигнутых договоренностей взяла на себя обязательство закупить у Соединенных Штатов сжиженный природный газ на сумму около 600 миллионов долларов (558 миллионов евро).

Орбан также сообщил, что Будапешт договорился о закупке ядерного топлива у американской компании Westinghouse. По его словам, это создаст возможность для строительства в стране малых модульных реакторов. Кроме того, американская сторона предоставит Венгрии технологии для хранения отработанного ядерного топлива.

Санкции США в отношении строительства атомной электростанции «Пакш-2», как отметил Орбан, будут полностью сняты. При этом соглашения о восстановлении договора об избежании двойного налогообложения между двумя странами пока достичь не удалось.

Во время встречи с венгерским премьером Дональд Трамп говорил, что готов разрешить Венгрии продолжить закупки российских энергоресурсов, несмотря на санкционные ограничения. Он объяснил это отсутствием у страны выхода к морю и, как следствие, ограниченными возможностями для альтернативных поставок нефти и газа.

В октябре США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла» — в ответ на отказ Москвы прекратить войну в Украине. Под угрозу вторичных санкций попали государства и компании, продолжающие закупать у них нефть. На этом фоне Орбан добивался исключения для Венгрии, ссылаясь на критическую зависимость экономики страны от российских энергоресурсов.

Согласно данным аналитического центра CREA, Венгрия и Словакия остаются единственными странами Европейского союза, продолжающими импортировать российскую нефть. В сентябре по нефтепроводу «Дружба» они получили сырье на сумму 311 миллионов евро, из которых 53% (166 миллионов евро) пришлось на Венгрию, а 47% (145 миллионов евро) — на Словакию. При этом, если доля российской нефти в импорте всего ЕС снизилась с 26% в 2021 году до 3% в 2024-м, то в Венгрии она выросла с 61% до 86%. Словакия полностью зависит от поставок из России.