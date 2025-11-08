USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Водный кризис в Тегеране

16:33 641

В Тегеране ограничили подачу воды населению в связи с засухой.

Вчера президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что водный кризис в иранской столице усугубляется отсутствием дождей, город придется эвакуировать, если до третьей декады ноября не выпадут осадки.

Генеральный директор водопроводной компании провинции Тегеран Бехзад Парса 2 ноября предупредил, что запасов воды в водохранилище Амир Кабир - одном из пяти основных водохранилищ, обеспечивающих иранскую столицу питьевой водой, - хватит менее чем на две недели.

Ранее Пезешкиан заявлял, что для устранения дефицита воды необходимо создавать экспертные комиссии, в которых будут задействованы специалисты и госслужащие из всех связанных с проблемой государственных органов.

По данным агентства Tasnim, 30% расходуемой Тегераном воды попадает в водопровод из подземных источников под городом, остальные же 70% - из пяти водохранилищ в окрестностях столицы. При этом по состоянию на 15 июля уровень воды в каждом из них значительно упал: до 7% в водохранилище Лар, 10% - в Мамлу, 43% - в Латйан, 37% - в Амир Кабир, 52% - в Талеган.

Ранее управляющий иранской государственной компанией водных ресурсов Хашем Амини в своем обращении написал, что около половины населения городов Ирана столкнулось с проблемой нехватки питьевой воды. По данным, которые привел Амини, менее чем за 30 лет объем возобновляемых источников с пресной водой в Иране упал со 132 до 90 миллиардов кубометров, то есть более чем на 30%, при этом объем потребления воды в стране увеличился.

Еще в марте министр энергетики Ирана Аббас Алиабади сообщил, что власти столкнулись с серьезным водным кризисом сразу в четырех провинциях - Хорасан-Резави, Йезд, Исфахан и Тегеран. Причиной стали долгие годы засухи на этих территориях. По данным агентства ISNA, помимо перечисленных провинций, в стране есть области, которые также находятся на грани дефицита воды: Хамадан, Фарс, Хузестан, Керман, Систан и Белуджистан, Хормозган.

Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 10069
Финансовый Стамбул трясет
Финансовый Стамбул трясет наши подробности; все еще актуально
00:57 6974
Водный кризис в Тегеране
Водный кризис в Тегеране
16:33 642
Трамп сделал исключение
Трамп сделал исключение
16:00 1312
Пентагон вспомнил про 1939 год
Пентагон вспомнил про 1939 год
15:50 1228
Исламиада-2025: первые медали Азербайджан завоевал в тяжелой атлетике
Исламиада-2025: первые медали Азербайджан завоевал в тяжелой атлетике фото, обновлено 15:01
15:01 815
Два дня Фарида Гаибова на Исламиаде в Саудовской Аравии
Два дня Фарида Гаибова на Исламиаде в Саудовской Аравии ФОТО
14:11 931
Алиевы на Аллее почетного захоронения и в Музее Победы
Алиевы на Аллее почетного захоронения и в Музее Победы фото
12:17 3114
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян главное на этот час; все еще актуально
7 ноября 2025, 22:11 5078
Хидаят Гейдаров и Кенуль Алиева в финале Исламиады
Хидаят Гейдаров и Кенуль Алиева в финале Исламиады обновлено
17:06 1394
Трамп в восторге от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана
Трамп в восторге от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана
12:44 2377

ЭТО ВАЖНО

Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 10069
Финансовый Стамбул трясет
Финансовый Стамбул трясет наши подробности; все еще актуально
00:57 6974
Водный кризис в Тегеране
Водный кризис в Тегеране
16:33 642
Трамп сделал исключение
Трамп сделал исключение
16:00 1312
Пентагон вспомнил про 1939 год
Пентагон вспомнил про 1939 год
15:50 1228
Исламиада-2025: первые медали Азербайджан завоевал в тяжелой атлетике
Исламиада-2025: первые медали Азербайджан завоевал в тяжелой атлетике фото, обновлено 15:01
15:01 815
Два дня Фарида Гаибова на Исламиаде в Саудовской Аравии
Два дня Фарида Гаибова на Исламиаде в Саудовской Аравии ФОТО
14:11 931
Алиевы на Аллее почетного захоронения и в Музее Победы
Алиевы на Аллее почетного захоронения и в Музее Победы фото
12:17 3114
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян
Турция хочет арестовать Нетаньяху… и еще 37 израильтян главное на этот час; все еще актуально
7 ноября 2025, 22:11 5078
Хидаят Гейдаров и Кенуль Алиева в финале Исламиады
Хидаят Гейдаров и Кенуль Алиева в финале Исламиады обновлено
17:06 1394
Трамп в восторге от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана
Трамп в восторге от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана
12:44 2377
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться