Водный кризис в Тегеране

Вчера президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что водный кризис в иранской столице усугубляется отсутствием дождей, город придется эвакуировать, если до третьей декады ноября не выпадут осадки.

Генеральный директор водопроводной компании провинции Тегеран Бехзад Парса 2 ноября предупредил, что запасов воды в водохранилище Амир Кабир - одном из пяти основных водохранилищ, обеспечивающих иранскую столицу питьевой водой, - хватит менее чем на две недели.

Ранее Пезешкиан заявлял, что для устранения дефицита воды необходимо создавать экспертные комиссии, в которых будут задействованы специалисты и госслужащие из всех связанных с проблемой государственных органов.

По данным агентства Tasnim, 30% расходуемой Тегераном воды попадает в водопровод из подземных источников под городом, остальные же 70% - из пяти водохранилищ в окрестностях столицы. При этом по состоянию на 15 июля уровень воды в каждом из них значительно упал: до 7% в водохранилище Лар, 10% - в Мамлу, 43% - в Латйан, 37% - в Амир Кабир, 52% - в Талеган.

Ранее управляющий иранской государственной компанией водных ресурсов Хашем Амини в своем обращении написал, что около половины населения городов Ирана столкнулось с проблемой нехватки питьевой воды. По данным, которые привел Амини, менее чем за 30 лет объем возобновляемых источников с пресной водой в Иране упал со 132 до 90 миллиардов кубометров, то есть более чем на 30%, при этом объем потребления воды в стране увеличился.

Еще в марте министр энергетики Ирана Аббас Алиабади сообщил, что власти столкнулись с серьезным водным кризисом сразу в четырех провинциях - Хорасан-Резави, Йезд, Исфахан и Тегеран. Причиной стали долгие годы засухи на этих территориях. По данным агентства ISNA, помимо перечисленных провинций, в стране есть области, которые также находятся на грани дефицита воды: Хамадан, Фарс, Хузестан, Керман, Систан и Белуджистан, Хормозган.