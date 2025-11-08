Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»

Согласно проекту, 57,4% (около 22,2 млрд манатов) доходов бюджета в 2026 году составят поступления из ненефтегазового сектора, а доля нефтегазовых доходов сократится до 42,6% (16,4 млрд манатов). Также планируется уменьшить объем трансфертов в бюджет из Государственного нефтяного фонда на $1 млрд.

Экономист Ильхам Шабан в интервью haqqin.az назвал предстоящую пятилетку «периодом, когда нефть окончательно отойдет на второй план в экономике Азербайджана».

«На этой неделе президент Азербайджана уже анонсировал, если образно выразиться, «жизнь без нефти» для страны. Это не означает отказ от добычи или экспорта нефти, но ее влияние на бюджет и экономику будет постепенно снижаться. Мы вступаем в этап, когда ненефтяные доходы становятся основным драйвером развития. Часть общества считает, что без нефтяных доходов мы утонем. На самом деле, крах азербайджанской экономики пришелся на первую половину 1990-х годов, когда у нас не было ощутимых доходов от нефти», - отметил Шабан.

Эксперт напомнил, что пик добычи нефти в Азербайджане пришелся на 2010 год — 50,8 млн тонн, а максимальные нефтегазовые доходы в размере $19,3 млрд были зафиксированы в 2011 году. То есть, по его словам, наши поступления в Нефтяной фонд за 14 лет с пикового периода нефтегазовых доходов уже сократились более чем в 3,2 раза. В последние годы эти показатели снизились более чем втрое, однако экономика страны «при этом продолжает расти».

«Правительству пока удалось избежать значительного повышения налоговой нагрузки на ненефтяной сектор и благодаря регулярно проводимым реформам увеличить поступления в бюджет из ненефтяного сектора.

Если Азербайджану действительно удалось из года в год двигаться вперед как стране, это означает, что ситуация не усугубилась благодаря ненефтяным доходам. Да, у нас тоже был период ликования от высоких доходов от нефти, но это уже осталось в прошлом.

Сейчас правительство намерено воспользоваться новыми возможностями в ненефтяных секторах экономики. Правда, хотелось бы, чтобы масштабы были еще больше, чтобы больше людей ощутили «преимущества уплаты налогов» в реальной жизни. Государству и обществу важно укреплять доверие друг к другу, формировать налоговую культуру и показывать примеры граждан, которые вносят наибольший вклад в бюджет. Корень проблемы не только в цифрах, а в психологии, тогда жизнь без нефти станет реальностью», - отметил Шабан.