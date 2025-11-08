Расчлененка по-питерски в Эмиратах

Объединенные Арабские Эмираты считаются страной с одним из самых низких уровней преступности в мире, а убийства здесь вообще чрезвычайная редкость. Но 2 октября российские граждане внесли выдающийся вклад в местную криминальную статистику. При уборке в городке Хатта в мусорных баках были обнаружены черные пластиковые мешки с останками расчлененных тел. Перепуганные дворники сообщили о страшных находках в полицию, там по записям на уличных видеокамерах установили, что мешки развозили и прятали люди на автомобилях Range Rover и Ford. Камеры же зафиксировали, как они пересели в серебристый Nissan и добрались до аэропорта. Подозреваемые успели улететь из ОАЭ, но их личности удалось установить, как и воспроизвести картину преступления.

Был в России такой специалист по криптовалюте – Роман Новак. В какой мере он был специалистом в этой области, а в какой жуликом, судить сложно, может, и тем, и другим одновременно. Во всяком случае в 2020 году он получил шестилетний срок за мошенничество, связанное с программным обеспечением Transcrypt для обмена криптовалютой. Новак тогда присвоил деньги инвесторов. Досрочно выйдя на свободу в 2023 году, он уехал сначала на остров Бали, а затем перебрался с семьей в Эмираты и снова занялся привлечением средств в новый проект Fintopio для перевода криптовалюты. В подтверждение серьезности планов указывал в качестве своего друга владельца Telegram Павла Дурова и козырял отношениями с арабскими принцами. Под новый проект удалось собрать полмиллиарда долларов. Жизнь была прекрасна и удивительна: его жена Анна публиковала в Instagram фотографии роскошной жизни, Роман хвастался парком люксовых автомобилей. За день до трагедии он выложил видео с британским раритетным спорткаром AC Cobra, сопроводив его словами: «Шаг за шагом мечты мальчиков сбываются».

2 октября серьезные инвесторы предложили Роману Новаку обсудить детали сотрудничества и подъехать на их виллу. Роман взял с собой жену, чтобы переговоры прошли успешней: Анна славилась легким характером и умением очаровывать людей. Инвесторы оказались вымогателями, которые потребовали от Новака пароль к его криптокошельку. К их разочарованию, средств в кошельке не оказалось. Тогда они убили супругов, расчленили их тела и покинули страну, оставив жирный русский след. Этот след привел к петербуржцу Константину Шахту-Липатову, бывшему сотруднику МВД, отсидевшему 12 лет за торговлю наркотиками. Ему помогали еще один петербуржец Юрий Шарыпов и уроженец Темиртау Владимир Далекин, оба прошли «СВО». Была еще группа подставных лиц непосредственно в ОАЭ, которых привлекали, обставляя серьезность встречи с «инвесторами», но тех, похоже, использовали втемную. Пытаясь сбить следствие, Шахт слетал в Кейптаун, где включил телефон Анны Новак, пытаясь создать впечатление, что пара сбежала с деньгами инвесторов в ЮАР. По сообщению российских СМИ, Шахта, Шарыпова и Далекина задержали в Санкт-Петербурге. В последние годы убийства с последующим расчленением тела жертвы стали фирменным почерком здешних преступников, перед нами пример экспорта отечественных традиций.

Обладатели крупных состояний в криптовалюте все чаще становятся объектом пристального внимания злоумышленников. Еще в августе 2023 года был похищен отец французского блогера и крипто-инфлюэнсера стримером Киллиана Десноса, им частично выплатили выкуп до задержания. В октябре 2024 года в Чикаго трех членов семьи и их няню удерживали, пока не были выплачены криптоактивы на 15 миллионов долларов. В ноябре 2024 года в Лас-Вегасе подростки похитили мужчину и отобрали четыре миллиона долларов в цифровых активах. В январе во Франции с целью выкупа были похищены соучредитель французской криптокомпании Ledger Дэвид Балланд и его жена.