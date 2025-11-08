Норвегия приходит на помощь Украине

Норвегия рассматривает возможность обеспечения европейского военного кредита Украине на сумму свыше €100 млрд, предоставив в качестве гарантий свой суверенный фонд благосостояния объемом €1,7 трлн.
Этот шаг обсуждается на фоне острой нехватки финансирования и сопротивления планам ЕС по привлечению 140 млн евро под залог замороженных российских активов, сообщает The Times.
Окончательное решение будет принято после консультаций с ЕС, где продолжается обсуждение альтернативного плана заимствований под залог российских активов, который блокирует Бельгия.