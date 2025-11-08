USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Азербайджан продал грузинам сигареты на 28 миллионов

17:54 707

В январе-сентябре текущего года Грузия импортировала из Азербайджана сигареты на сумму 28 млн долларов США.

Это на 33% больше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных Национального статистического управления Грузии.

Азербайджан занимает 2-е место среди стран-экспортеров сигарет в Грузию.

В сентябре Грузия закупила сигареты в Азербайджане на сумму 5 млн долларов США, что на 47% больше, чем годом ранее.

За первые 9 месяцев текущего года Грузия импортировала сигареты из зарубежных стран на сумму 115 млн долларов США, что на 6% меньше, чем годом ранее.

В 2024 году Грузия импортировала сигареты на сумму 158,6 млн долларов США, из которых 32,2 млн долларов пришлись на долю Азербайджана.

Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 164
«Ноль генерации»: все государственные ТЭС Украины остановились
«Ноль генерации»: все государственные ТЭС Украины остановились обновлено 19:01
19:01 5673
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 2905
Хидаят Гейдаров может принести Азербайджану первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров может принести Азербайджану первое золото Исламиады-2025 4 медали уже есть; обновлено 18:27
18:27 2058
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 1458
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 1998
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий; все еще актуально
08:02 5277
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 12635
Финансовый Стамбул трясет
Финансовый Стамбул трясет наши подробности; все еще актуально
00:57 7333
Водный кризис в Тегеране
Водный кризис в Тегеране
16:33 1664
Трамп сделал исключение
Трамп сделал исключение
16:00 2327

