Азербайджан продал грузинам сигареты на 28 миллионов

В январе-сентябре текущего года Грузия импортировала из Азербайджана сигареты на сумму 28 млн долларов США.

Это на 33% больше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных Национального статистического управления Грузии.

Азербайджан занимает 2-е место среди стран-экспортеров сигарет в Грузию.

В сентябре Грузия закупила сигареты в Азербайджане на сумму 5 млн долларов США, что на 47% больше, чем годом ранее.

За первые 9 месяцев текущего года Грузия импортировала сигареты из зарубежных стран на сумму 115 млн долларов США, что на 6% меньше, чем годом ранее.

В 2024 году Грузия импортировала сигареты на сумму 158,6 млн долларов США, из которых 32,2 млн долларов пришлись на долю Азербайджана.