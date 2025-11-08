USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Премьер Пакистана: Для меня большая честь...

18:30 543

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что для него было большой честью принять участие в военном параде, прошедшем в Баку 8 ноября.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Сердечно поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева и народ страны с пятой годовщиной исторической победы в Отечественной войне (во Второй Карабахской войне - ред.). Для меня большая честь стать свидетелем грандиозного парада Победы в Баку, демонстрирующего мужество и единство Азербайджана. Горжусь тем, что контингент пакистанской армии марширует вместе с азербайджанскими и турецкими силами", - заявил он.

Шариф также отметил, что рад был встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях военного парада: "У нас состоялся весьма продуктивный разговор о расширении наших исторических, глубоко укоренившихся братских связей".

Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 170
«Ноль генерации»: все государственные ТЭС Украины остановились
«Ноль генерации»: все государственные ТЭС Украины остановились обновлено 19:01
19:01 5680
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 2911
Хидаят Гейдаров может принести Азербайджану первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров может принести Азербайджану первое золото Исламиады-2025 4 медали уже есть; обновлено 18:27
18:27 2060
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 1462
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 2003
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий; все еще актуально
08:02 5277
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 12641
Финансовый Стамбул трясет
Финансовый Стамбул трясет наши подробности; все еще актуально
00:57 7333
Водный кризис в Тегеране
Водный кризис в Тегеране
16:33 1667
Трамп сделал исключение
Трамп сделал исключение
16:00 2328

