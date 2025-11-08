«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана

После жесткого предупреждения Министерства финансов США швейцарский трейдер Gunvor отозвал предложение о покупке зарубежных активов российской компании «Лукойл». В Вашингтоне заявили, что не позволят, чтобы «марионетка Кремля» — именно так ведомство Джанет Йеллен охарактеризовало Gunvor — стала владельцем этих активов. Как известно, ранее более половины акций Gunvor принадлежали российскому миллиардеру Геннадию Тимченко, который, чтобы избежать санкций, продал свою долю партнеру — шведскому предпринимателю Торбьорну Торнквисту. Однако компания по-прежнему воспринимается как структура, связанная с Россией, а потому сделка по покупке зарубежных активов «Лукойла» на сумму около 22 миллиардов долларов не состоялась. США установили крайний срок — до 21 ноября — для прекращения всех операций с компанией «Лукойл» и ее дочерними структурами. Таким образом, у компании остаются считанные недели, чтобы избавиться от иностранных активов и попытаться минимизировать последствия санкций. Если решение не будет найдено, бизнес «Лукойла» за рубежом может оказаться под угрозой полной остановки, а тысячи людей, задействованных в компаниях «Лукойла», — без рабочих мест.

Международные агентства уже сообщают о первых сбоях в деятельности компаний группы. Агентство Reuters передало, что отменены три танкерные отгрузки нефти с иракского месторождения «Западная Курна-2». В Финляндии банки начали ограничивать обслуживание счетов сети автозаправочных станций Teboil и трейдера Litasco, принадлежащих «Лукойлу» и зарегистрированных в Женеве. Эти меры вводятся накануне истечения американского срока. На фоне этой ситуации парламент Болгарии отклонил 5 ноября предложение крайне правых партий о повторной национализации крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправок, принадлежащих «Лукойлу». Тем самым российская компания временно избежала прямых потерь на балканском рынке. Следует отметить, что активы «Лукойла» распределены по множеству стран — от Австрии и Румынии до Казахстана, Азербайджана и Мексики. Однако санкционное давление создает неопределённость вокруг всех зарубежных подразделений. Особую тревогу вызывает ситуация в Казахстане, где под руководством «Лукойла» реализуется проект «Каламкас-Хазар» стоимостью около 6 миллиардов долларов. Его техническое проектирование и строительство зависят от российских поставщиков и подрядчиков. По данным отраслевых источников, если в результате американских санкций оператором станет западная компания, проект, вероятно, придется перезапускать фактически с нуля.

Предполагаемые инвестиции в строительство четырёх морских платформ составляют 1,7 миллиарда долларов из общего бюджета проекта. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 620 миллионов баррелей, а начало добычи запланировано на 2029 год. В холдинге «КазМунайГаз» подтвердили, что совместно с российским партнером проводят «комплексную оценку возможных последствий внешних ограничений». «Лукойл» также участвует в других стратегических проектах Казахстана — «Карачаганаке» и «Тенгизе», владея пакетами от 5 до 13,5 процента в различных консорциумах. Компании принадлежат 50 процентов в Kalamkas-Khazar Operating и 49,99 процента в Al-Farabi Operating. В то же время 80 процентов казахстанского экспорта нефти проходит из западных месторождений Казахстана через территорию России по Каспийскому трубопроводному консорциуму к порту Новороссийск. В структуре акционеров этого консорциума доля «Транснефти» составляет 24 процента, а еще около 20 процентов связаны с «Лукойлом» и «Роснефтью».