Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Эрдоган и Шариф завершили визит в Азербайджан

8 ноября завершились визиты в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высоких гостей был выстроен почетный караул.

Турецкого лидера провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и другие официальные лица.

Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 175
«Ноль генерации»: все государственные ТЭС Украины остановились
«Ноль генерации»: все государственные ТЭС Украины остановились обновлено 19:01
19:01 5687
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 2917
Хидаят Гейдаров может принести Азербайджану первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров может принести Азербайджану первое золото Исламиады-2025 5 медалей уже есть; обновлено 19:27
19:27 2061
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 1465
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 2005
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий; все еще актуально
08:02 5277
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 12644
Финансовый Стамбул трясет
Финансовый Стамбул трясет наши подробности; все еще актуально
00:57 7334
Водный кризис в Тегеране
Водный кризис в Тегеране
16:33 1669
Трамп сделал исключение
Трамп сделал исключение
16:00 2330
