Эрдоган и Шариф завершили визит в Азербайджан

8 ноября завершились визиты в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высоких гостей был выстроен почетный караул.
Турецкого лидера провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и другие официальные лица.
Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.